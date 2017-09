L'Estat insisteix que l'1-O ja no és viable i defineix el cens com «una ocurrència»

L' avís de Carles Puigdemont conforme "l'1 d'octubre es farà el referèndum" ja convocat, malgrat les últimes actuacions de l'Estat, no té cap credibilitat per al govern espanyol. Així ho ha assegurat aquest divendres el ministre d'Educació i portaveu de l'executiu central, Íñigo Méndez de Vigo, després de la reunió del consell de ministres, que ha insistit que "no hi haurà referèndum il·legal" i que el seu govern utilitzarà "tots els instruments" de què disposa per evitar que es "vulneri l'estat de dret". Així mateix, ha justificat l'enviament de més agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per l'existència de "manifestacions tumultuàries" i al "setge" que assegura que s'exerceix contra els qui volen impedir l'1-O.D'aquesta manera, Méndez de Vigo ha menystingut el "pla de contingència" de Puigdemont i ha assegurat que el referèndum anunciat no tindrà cap de les garanties fixades per la Comissió de Venècia, ja que el cens difós pel president català és "una ocurrència" que provocaria "alguns somriure" a aquest organisme. Així ha apuntat que "no hi ha urnes", ni estan distribuïts els col·legis i les meses, ja que tampoc "no hi ha targeta censal", ni es podrà votar per correu, ni hi ha cens de votants a l'estranger, a més que la Sindicatura Electoral està suspesa i multada. "El govern [espanyol] té previstos tots els escenaris i actuarà en defensa dels drets de tots els catalans", ha asseverat el ministre.

