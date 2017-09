VÍDEO Els detinguts per l'1-O reben una ovació a la sortida del jutjat

Els detinguts, a la sortida de la Ciutat de Justícia. Foto: Sergi Cámara

El jutge ha posat en llibertat els detinguts per l'1-O, que hauran de comparèixer un cop per setmana. Els sis continuen sent investigats pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. A més, el jutge els ha demanat que s'abstinguin de portar a terme qualsevol acte de desobediència relacionat amb el referèndum. A la sortida del jutjat, a la Ciutat de la Justícia, els detinguts han rebut una gran ovació.Des de primera hora del matí, milers de persones s'han concentrat a les portes del jutjat, mantenint la mobilització permanent que havien demanat les entitats. Si aquest dijous s’instal·laven les primeres tendes de campanya a l’Arc de Triomf, aquest divendres la Ciutat de la Justícia s'ha omplert des manifestants que han volgut donar el seu escalf als detinguts per l’1-O que presten declaració.Que sigui un divendres laborable no ha impedit que una multitud ompli les portes del jutjat per reivindicar-se, de vegades amb càntics ja emblemàtics de l’independentisme, però també amb nous lemes enginyosos i consignes típiques de l’esquerra independentista, que aquests dies han esdevingut transversals. “Els carrers seran sempre nostres!”, han cridat a primera fila un grup de manifestants que no semblen pas militar a Arran, les joventuts d'un dels corrents de la CUP, que l'utilitza sovint.L’onada repressiva de l’Estat ha fet que l'independentisme central sigui més contestatari. Aquests dies, els manifestants han cantat lemes com “Fora les forces d’ocupació” a la policia nacional espanyola. També hi ha hagut retrets als Mossos d'Esquadra pel paper que estan jugant, cridant-los: “No us mereixeu la senyera que porteu”.Per contra, diversos bombers parcialment uniformats s’han apropat a la Ciutat de la Justícia i, com els castellers, han rebut forts aplaudiments. En canvi, les televisions espanyoles han estat de nou les més escridassades, i la consigna “premsa espanyola manipuladora” s’ha escoltat en reiterades ocasions, especialment a la zona on es concentraven els mitjans.Els manifestants han cantat Els Segadors i L’Estaca, que han combinat a la vegada amb altres càntics humorístics. “¿Dónde está Coscubiela? Coscubiela, ¿dónde está?”, es preguntaven a la protesta. També han cridat “Esto con Franco sí pasaba” i “Los catalanes hacen cosas”. Els lemes més repetits, però, han estat “Presos polítics, llibertat”, “No esteu sols” i “Ni un pas enrere”.

