Entitats socials i advocats denuncien l'escenari de l'1-O: «No tolerarem cap vulneració de drets»

Diverses entitats socials, advocats i associacions de defensa dels drets humans han anunciat aquest divendres que es mobilitzen alertats per l'"ofensiva repressiva" de l'estat espanyol, unes accions que "posen en greu perill els drets humans bàsics". Amb el nom de #SomDefensores s'ha activat el mecanisme legal "per donar resposta en cas de vulneració de drets" amb la vista posada al referèndum de l'1-O. "Ara mateix ja no estem parlant de referèndum sí o no, sinó que parlem de la defensa de la democràcia", han subratllat les entitats."Estem vivint una situació d'impacte absolut arreu de Catalunya, amb moltes entitats que s'estan posicionant", explica Laia Serra, de l'Associació catalana de drets humans. "Aquestes entitats han de tenir accés a l'argumentari jurídic per encarar la seva defensa". És per això que la xarxa #SomDefensores monitoritzarà l'activitat del referèndum i actuarà com a "vigilant" dels excessos que es puguin produir en qualsevol dels cossos policials que operen al país. "No tolerarem cap vulneració de drets", ha expressat Anaïs Franquesa, portaveu d' Iridia "Estem vivint una ofensiva repressiva del govern espanyol i considerem que les mesures preses són abusives, innecessàries si desproporcionades, ja que suposen la vulneració de drets humans fonamentals". Des de la campanya, es denunciarà "el retrocés que signifiquen aquestes mesures repressives". En aquest sentit, #SomDefensores afirmen que estaran als carrers i als col·legis electorals, "donant resposta" a qualsevol possible negligència o abús, com explica Júlia Granell de Lafede.cat La defensa conjunta de drets humans proposada per #SomDefensores s'articula a través de diferents accions. En primer lloc, amb un manifest d'alerta "per poder fer incidència de les vulneracions a Europa". En segon lloc, un dispositiu legal per fer front a aquestes vulneracions. En tercer lloc, una guia legal per tenir clars drets "i què fer en cas de violència o detenció". En quart lloc, un informe "amb totes les violacions de drets civils i polítics que s'estan cometent". I, per últim, la creació d'una xarxa d'observadores de drets humans per a l'1 d'octubre.Amb les accions, la xarxa impulsada per Lafede.cat, Defender a quien defiende, Iridia, l'Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans i Reraguarda en Moviment, posa de relleu que "la repressió de l'estat espanyol està erosionant la democràcia a casa nostra", en paraules de David Bondia, de l' Institut de Drets Humans de Catalunya . "Aquestes mesures no són ni legals, ni legítimes ni proporcionades. Exigim als representants polítics que compleixin amb la seva tasca de resoldre els problemes políticament i no amb actuacions repressives cap a aquells i aquelles que representen", rebla.En aquest sentit, les entitats per la defensa dels drets humans voler animar a la ciutadania a seguir defensant els seus drets a través de la mobilització. "Estant atacant els nostres drets de manera quotidiana La democràcia trontolla i és moment de defensar-la. No és moment de quedar-se a casa. Cal sortir als carrers de forma massiva i pacífica, amb intel·ligència".

