Busquen desesperadament allotjament per a 90 guàrdies civils i policies al Bages

Les agències de viatges Viajes El Corte Inglés i Viajes Halcón porten dies intentant allotjar entre 80 i 90 agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil arribats d'altres punts de l'Estat a les habitacions dels establiments hotelers de la comarca, segons ha pogut saber. Les dues agències han fet una escombrada entre els principals hotels de la zona usant una mateixa metodologia: primer buscant habitació per a una vuitantena llarga de persones entre aquest divendres i el proper 5 d'octubre, i posteriorment, si no aconsegueixen el primer objectiu, demanant allotjar-ne una vintena. En cap cas les agències no han confirmat que els clients fossin agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, però sí que són "funcionaris de l'Estat".li consta per fonts indirectes que s'ha contactat amb Món Sant Benet, Apartaments Urbi i El Parador de Cardona, malgrat que els responsables dels dos primers establiments ho han negat i els del Castell de Cardona s'han justificat dient que "no poden facilitar aquesta informació", però no l'han desmentida. Cal tenir en compte que el Parador de Cardona forma part dels Paradores de España, empresa pública estatal. En el cas de Món Sant Benet, fonts de confiança asseguren aque varen rebre una sol·licitud per a 60 habitacions els treballadors es van revelar si s'acceptava la demanda. Finalment els responsables de l'hotel van contestar que només els quedava una habitació.Tots tres establiments tenen capacitat suficient per assumir la demanda. En el cas del Parador de Cardona, fina a 106 persones. Els establiments de Sant Fruitós i Manresa no han acceptat la comanda justificant-se en que tenien l'establiment ple. Després d'això les agències els han proposat allotjar-hi una vintena de persones, però la resposta ha estat la mateixa.Cal tenir en compte que Manresa compta amb una caserna de la Guàrdia Civil infrautilitzada que podria acollir prop d'un centenar d'agents.no ha pogut confirmar que les celes lliures de la caserna s'ocupin durant aquests dies, però en cas que fos així s'estaria parlant d'un desplegament total de dos-cents agents a la comarca entre aquest divendres 22 de setembre i el 5 d'octubre.El diari ha contactat amb responsables d'altres establiments de la comarca. Hotel Abad Cisneros de Montserrat, Ramon Park de Santpedor, Mas de la Sala de Sallent, Noguers i Apartaments la Farola, i tots ells han negat que hagin rebut una sol·licitud d'aquest tipus i molt menys que els hagin donat allotjament.

