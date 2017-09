Més de 100 experts britànics denuncien un «nivell de repressió» inaudit «des del franquisme»

Més d’un centenar d’acadèmics britànics han afirmat a través d' una carta al diari The Guardian que "el nivell de repressió política" que existeix actualment a Catalunya "no es veia des de la dictadura franquista". Els signants de la carta, que treballen en matèries com el dret, els drets humans, la política, la sociologia o història, també han demanat al govern espanyol que "cessi immediatament la repressió política a Catalunya" i que "permeti als ciutadans expressar lliurement els seus punts de vista polítics".A més, han recordat al govern espanyol que "l'article 155 de la Constitució espanyola estableix que el govern només pot obligar una comunitat autònoma a realitzar accions legals amb el consentiment previ de la majoria del Senat espanyol" i que, en aquest cas, "no s'ha produït cap votació". La carta signada pels acadèmics arriba tot just un dia després que el mateix diari publiqués una altra carta signada per una vintena de polítics britànics en la qual denunciaven "la repressió de Madrid" per "impedir el referèndum" de l’1-O.En la carta, els acadèmics també expressen la seva "preocupació" per "la severitat i l'arbitrarietat" del govern espanyol i han mostrat el seu suport a "les demandes dels advocats constitucionals de Catalunya i Espanya per posar fi a tota acció que interfereixi en el referèndum". Segons els signants, l'objectiu de la carta és "cridar l'atenció sobre la repressió política que està duent a terme el govern espanyol i la policia nacional per evitar que el govern català faci un referèndum sobre la independència".La publicació de la carta dels acadèmics arriba tot just un dia després que The Guardian publiqués una carta signada per una vintena de polítics britànics en la qual demanaven al govern espanyol perquè permeti la celebració del referèndum "sense posar-ne cap obstacle". També expressaven la seva "extrema pertorbació per les mesures adoptades pel govern espanyol per evitar el referèndum" i instaven "els opositors de la independència catalana" a fer "campanya defensant la seva posició", tal com va fer el Regne Unit davant del referèndum escocès.

