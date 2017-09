La Guàrdia Civil revisa imatges per avaluar si persegueix als qui van atacar els seus cotxes

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per revisar imatges i estudiar la petició de responsabilitats individuals als qui van atacar els seus cotxes oficials durant l'operatiu de dimecres, en el qual es van detenir 14 persones per la seva relació amb els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Fonts de la Comandància de Barcelona han explicat que ja s'han començat peritar els danys causats a la seva flota de cotxes oficials, incloent-hi alguns camuflats. Els pitjors danys els van patir tres tot terrenys aparcats davant la seu de la conselleria d'Economia amb els quals es van centrar els nombrosos independentistes descontents amb l'acció repressiva.La Guàrdia Civil està revisant l'abundant contingut penjat a les xarxes socials per nombrosos independentistes que van gravar els seus actes vandàlics per difondre-ho per internet. Segons altres fonts de l'institut armat, el dany causat podria oscil·lar entre els 4.000 i 15.000 euros per vehicle. Els perits han començat a taxar estralls als motors, amortidors o equips de ràdio. Fonts oficials desmenteixen que s'haguessin robat armes als agents, i han precisat que van estar controlades en tot moment i que, per tant, no s'inclou entre el material que ha de ser rescabalat.L'operatiu es va desplegar a primera hora del matí i fins passada la mitjanit els Mossos d'Esquadra no van dispersar els manifestants que van trencar vidres, van fer pintades i van malmetre la tapisseria dels cotxes en els quals s'havien desplaçat els agents de l'Institut Armat per dur a terme l'escorcoll a la seu del Govern. Alguns d'aquests vehicles van acabar amb les llunes trencades i plens d'escombraries i desaprofitaments, per la qual cosa van ser retirats per les grues.

