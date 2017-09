Fibracat engega el wifi «sense censura» a Manresa

L' operadora catalana Fibracat , amb seu a Manresa, amplia el wifi gratuït i "sense censura" a la capital del Bages. Amb aquesta acció, es pretén dotar a la ciutat d'una macro xarxa wifi que actualment se situa a la part comercial del Passeig Pere III de Manresa des de Crist Rei fins Plaça Sant Domènec. Es preveu ampliar-la a les zones comercials de carrer Born fins a Plana de L'Om i Plaça Gispert. També es preveu posar un punt wifi gratuït a totes les altres poblacions on ja opera Fibracat.Meritxell Bautista, directora comercial i de negoci de l'operadora, ha deixat clar el compromís de Fibracat per no aplicar "cap censura" als seus clients. Per això, detalla que ampliaran "les zones de wifi gratuït a Manresa i resta de poblacions". "No depenem dels operadors nacionals que apliquen censura a Catalunya i als seus clients. A Fibracat apostem per l'Internet sense censures", explica Bautista.Així mateix, l'empresa adquireix aquest compromís dins la seva xarxa de fibra òptica i a totes les poblacions on actualment donen servei, i els seus clients "són lliures de navegar a qualsevol web sense censures".Josep Olivet, CEO i Fundador de Fibracat, destaca que "en els 18 anys de l'empresa donant serveis d'Internet, sempre hem destacat per ser una operadora que hem invertit i seguirem fent-ho dins el territori". En aquest sentit, explica que "estem connectats a Internet a les cinc empreses més grans del món i no depenem de cap connexió de l'estat espanyol". El compromís de l'operadora és de ser la referència a Catalunya, dins el projecte que han titulat #Fibracat2020.Meritxell Bautista creu que "és un moment per estar a l'altura", i també explica que "la política comercial de Fibracat està basada a ser summament competitius, amb serveis de 200 fins a 1.000 Mbps en fibra òptica a particulars i empreses, telefonia mòbil amb xarxa pròpia a principals ciutats catalanes i amb un acord nacional amb Orange, fora de la xarxa de cobertura mòbil de Fibracat".La directora comercial també destaca que Fibracat disposa d'un producte de televisió online que "ofereix els millors continguts en línia amb un acord de futbol amb Mediapro per la Lliga i la Champions".

