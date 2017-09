​«The Economist» reclama a Rajoy que reformi la Constitució per «permetre» un referèndum

El setmanari britànic The Economist demana al govern espanyol de Mariano Rajoy que sigui "menys defensiu" i reformi la Constitució "per permetre referèndums d'independència". En un editorial, el rotatiu assegura que la crisi actual és "una amenaça seriosa a la democràcia espanyola" i que "jugant al gat i la rata amb les urnes Rajoy ha donat una innecessària victòria de propaganda a Puigdemont". The Economist també demana al president de la Generalitat que desconvoqui l'1-O perquè els contraris a la independència no votaran "i qualsevol 'sí' que obtingui serà qüestionable, no només legalment, sinó políticament"."La democràcia requereix consentiment, a més de l'Estat de Dret. Un canvi constitucional, especialment amb el dret a la separació podria ser difícil, però no impossible", remarca The Economist. Segons recorda el rotatiu britànic, "a Escòcia i el Quebec permetre al poble decidir no va comportar la independència"."El senyor Rajoy hauria de ser menys defensiu: ara hauria d'intentar negociar un nou acord amb Catalunya, mentre ofereix reformar la Constitució i permetre referèndums de secessió, però només amb una clara majoria i una alta participació", destaca. "Hi ha alguna cosa important a Espanya que no funciona, i Rajoy té el deure d'arreglar-ho", recorda The Economist.El setmanari britànic diu que "resoldre seriosament" la crisi catalana "importa a la resta d'Europa", on recorda que hi ha altres moviments independentistes com el d'Escòcia o Donbas, a Ucraïna. The Economist diu que Catalunya té "un estàndard de vida més elevat que la mitjana a Espanya i la UE" però admet que "Rajoy s'ha equivocat assumint que amb temps i recuperació econòmica es resoldria el descontentament dels catalans".

