Una broma de WhatsApp provoca l'escorcoll de la Guàrdia Civil a Innovapack

Agents de paisà de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest divendres al matí sense ordre judicial l'empresa Innovapack a Òdena (Anoia). Dedicada a l'embalatge, està situada al carrer Cal Llacuna, 20, al polígon Gavarres de la població. Aquest escorcoll, suposadament per trobar urnes, ha estat provocat per una broma que corria per WhatsApp entre els treballadors.Així ho ha explicat Xavi Rubio, un treballador, a El món a RAC1. "Vam fer una broma fent veure que teníem material per urnes". Concretament, aquest dijous a la tarda, l'empresa va rebre un palet d'un altra empresa amb el missatge: "Embalatge urnes i paperetes". Va ser llavors quan van fer-hi una fotografia i la van començar a passar per WhatsApp.Per la seva banda, Llorenç Vilanova, el seu propietari, ha dit que "no tenen ordre judicial" i han marxat "sense trobar res". "Nosaltres no fem ni urnes ni paperetes. No tenim la capacitat per fer-ne. Fem caixetes petites", ha explicat.

