La Guàrdia Civil va detenir Pep Masoliver mentre es dutxava

Pep Masoliver és un dels detinguts de l'operació que la Guàrdia Civil va fer aquest dimecres contra l'operatiu del referèndum de l'1 d'octubre. En concret és informàtic de la Fundació punt CAT , i abans-d'ahir es va llevar com cada dia per anar a la feina. El seu advocat, Jordi Pina, ha explicat a Rac1 com la Guàrdia Civil va entrar al seu domicili de Roda de Ter (Osona) i va anar fins al bany, on Masoliver s'estava dutxant, per dir-li que "se espabilara"."Fa 30 anys que em dedico a això i actuacions així, amb tanta manca de sensibilitat, ho podies veure en persecucions de bandes armades", ha explicat l'advocat del detingut, que ha carregat durament contra l'actuació policial en aquesta operació. També ha deixat clara la seva sensació "que els cossos de seguretat no són conscients del valor que suposa per l'ésser humà la llibertat", ja que el seu client va declarar dimecres a les sis de la tarda i fins aquest matí no ha passat a mans del jutge.Jordi Pina ha explicat que hi ha moltes coses que no entén, com per exemple que imputin a Masoliver un delicte de sedició quan qui té competència per fer-ho és l'Audiència Nacional. Així mateix, ha detallat que "no es van emportar res de l'empresa: ni un sol paper ni un llapis de memòria, ni un ordinador".

