Una persona ferida en l'enganxada de cartells del referèndum al Berguedà

Cartells estripats a Bagà. Foto: Cedida

L'enganxada de cartells a la comarca del Berguedà ha acabat amb certs incidents. La localitat de Bagà s'ha despertat, aquest divendres, amb els cartells i pancartes que aquest dijous va col·locar, destrossades. Un missatge clar, que es pot veure ja des de l'entrada del poble, i que també s'ha repetit a Berga al llarg d'aquesta setmana. Segons han explicat membres de l'ANC a, els cartells de Bagà han durat poques hores, i no es coneix l'autoria de la persona que els ha malmès. A Berga, no obstant, un home es va dedicar, aquest dijous, a arrencar cartells amb una rasqueta, durant la tarda i a cara descoberta.En aquest últim cas, han relatat, l'home fins i tot va entrar dins d'un bar de la ciutat per treure els cartells que hi havia penjats. Un fet que va acabar amb un enfrontament amb la propietària, que va haver de ser atesa per serveis mèdics. A causa d'aquests fets, l'home va ser denunciat i identificat.Segons el secretari de l'ANC de Berga, Marià Miró, cal "seguir amb normalitat", és a dir, continuar penjant cartells "com sempre", i seguir amb els actes de la campanya. "Per cada cartell que ens despengin, en penjarem 100 més", ha assegurat, i referent a les persones que puguin decidir malmetre'ls, ha sentenciat, "són casos concrets i cal ignorar-los, no donar-los importància". En aquest punt, ha recordat, tant l'ANC com la ciutadania de Catalunya té, ara per ara, "moltes coses sobre la taula" i molta feina per fer. Per això, ha instat tothom a continuar amb normalitat, "sense assenyalar ningú".A Bagà, per altra banda, s'ha convocat la ciutadania aquest divendres a les 18.00 hores a la rotonda de l'entrada sud per arreglar el cartell "en defensa de la democràcia" i per fer prevaldre "la llibertat d'expressió".

