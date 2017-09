Llibertat amb càrrecs per als detinguts per l'1-O

Carme Forcadell, entre els dirigents polítics presents a la concentració a la Ciutat de la Justícia. Foto: Isaac Meler

El jutge ha dictat llibertat per tots els detinguts per l'1-O. Els arrestats que sortiran en llibertat són el secretari general de Vicepresidència, Josep Maria Jové; el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó; Joan Manuel Gómez, del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC); Josué Sallent, director d'estratègia i innovació del CTTI; Rosa Maria Rodríguez Curto, directora general de servei de T-Systems, i Josep Masoliver, responsable de sistemes de la fundació puntCAT. Del total d'arrestats, vuit ja van quedar en llibertat en càrrecs dijous La Fiscalia ha demanat a tots sis que compareguin davant del jutge un cop per setmana. Tots ells tenen la condició d'investigats pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. A més, se'ls ha requerit que s'abstinguin a portar a terme qualsevol acció de desobediència per portar a terme el referèndum.Els detinguts han hagut de comparèixer davant del jutge emmanillats. Fonts de la defensa de Masoliver han assegurat que la Guàrdia Civil ha fet servir la imputació per sedició per poder mantenir-lo detingut fins ara. Per la seva banda, el secretari general d’Hisenda, Lluís Salvador, ha recusat el jutge. Ara serà l'Audiència de Barcelona l'encarregada de resoldre aquesta recusació.La Guàrdia Civil ha traslladat aquest divendres a les set del matí a la Ciutat de la Justícia els darrers alts càrrecs del Govern i persones detingudes dimecres passat pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre i que encara es trobaven a les dependències de Travessera de Gràcia.A la Ciutat de la Justíca, més de dos mil persones s'han concentrat per reclamar la llibertat dels detinguts, després de la crida que ha fet l'ANC. Entre els manifestants hi ha diverses personalitats polítiques, com Joan Tardà, Carme Forcadell, Alfred Bosch, Anna Simó i Raül Romeva.La diputada de la CUP Anna Gabriel s’ha apropat a la Ciutat de la Justícia per acompanyar els càrrecs del Govern detinguts, però també els militants d’Arran arrestats per accions de protesta. Gabriel ha volgut “constatar l’ampli dispositiu de suport popular que hi ha aquests dies al carrer” i ha destacat que “la gent s’ha fet el carrer seu”, que no és patrimoni de cap partit.La portaveu de Junts Pel Sí i secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha assegurat que els detinguts “són persones, com tot el Govern, que obeeixen un mandat democràtic emanat del Parlament de Catalunya” i que “estimen la democràcia, el seu país i treballen perquè aquest sigui més lliure i més just”. Rovira espera que “ben aviat puguem tornar a abraçar-los”.

