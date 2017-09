Puigdemont, al «Washington Post»: «Ho sento, Espanya. Catalunya votarà us agradi o no»

Carles Puigdemont, en una reunió de Govern Foto: Govern

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida "a tots els demòcrates d'arreu del món" a donar suport a Catalunya en "la llarga lluita entre la llibertat i l'autoritarisme". En un article al Washington Post, Puigdemont assegura que "la repressió del govern espanyol" no aconseguirà aturar l'1-O i que el seu compromís amb el dret a l'autodeterminació "segueix intacte". "Aquest és el moment de Catalunya, però no estem sols en aquesta lluita", assegura en el text. Segons Puigdemont, el govern espanyol està "perjudicant greument la seva pròpia economia" i "posant en risc" la catalana amb la intervenció dels comptes de la Generalitat. "El govern espanyol ha d'entendre que el seu comportament és inacceptable des del punt de vista de la democràcia i els drets civils".En l'article, titulat Ho sento, Espanya, Catalunya votarà sobre la independència t'agradi o no, Puigdemont diu que "a diferència del Canadà o el Regne Unit", Madrid ha rebutjat negociar un referèndum "i ha optat, en canvi, pel camí de la repressió autoritària". "En la majoria del món, la policia protegeix les urnes, els col·legis electorals i els votants. A Catalunya, la situació és la contrària. Les forces de seguretat espanyoles estan confiscant paperetes i urnes, treuen pòsters electorals de les parets i intimiden els ciutadans. Han arrestat càrrecs del govern català, punxat telèfons, escorcollat cases particulars i prohibit actes polítics", denuncia el president de la Generalitat.Puigdemont admet que "sembla increïble que això pugui passar a l'Espanya del segle XXI" i lamenta que en plena alerta terrorista la policia espanyola "en comptes d'evitar possibles atacs, treballa per evitar un exercici democràtic". "Això és profundament irresponsable", avisa.A l'article, Puigdemont també denuncia una "violació greu de la llibertat d'expressió i d'informació". "No només ha prohibit als mitjans públics i privats emetre anuncis sobre el referèndum, també ha bloquejat pàgines web que informen el públic sobre la votació", lamenta el president de la Generalitat al 'Washington Post'. Segons ell, a més, el bloqueig de servidors Proxy és "un procediment només utilitzat pels règims més totalitaris". "El govern espanyol no només vol evitar que els catalans votin, també vol evitar que estiguin informats", explica.El text de Puigdemont al Washington Post arriba després que ahir el diari britànic The Guardian també publiqués un article del president de la Generalitat on reclamava la intervenció de la Comissió Europea en la situació catalana

