Els vehicles amb gas natural, una solució a la contaminació de l'aire

La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017 està arribant al seu final, i les conclusions són clares: els ciutadans tenen la clau de la millora de la qualitat de l'aire que respirem i s'han d'empoderar amb accions que vagin encaminades a assolir aquest objectiu. Amb el lema "Mobilitza't per un aire més net!", la Setmana promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicles de carburants nets

Els vehicles amb gas natural ajuden a reduir la contaminació. Foto: Gas Natural Fenosa

Sabadell en un dia d'elevada contaminació. Foto: Norma Vidal

Propostes com la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura són més necessàries que mai, ja que les xifres de contaminació de l'aire a Catalunya segueixen sent negatives. Segons la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat, els nivells de concentració de partícules en suspensió (PM10), òxids de nitrogen (NOx) i diòxid de sofre (SO2) continuen superant els límits anuals i diaris, sobretot en l'àrea metropolitana de Barcelona.Les tres principals claus per aconseguir millorar la qualitat de l'aire són la reducció del trànsit, la introducció de combustibles alternatius i la millora del transport públic. Aquestes són les conclusions del Fòrum de la Fundació Gas Natural Fenosa que va tenir lloc el passat 9 de maig a Madrid i en el qual van participar representants de grans ciutats europees. En el seminari “ La qualitat de l'aire urbà: diagnòstic i respostes a Milà, Berlín i Madrid ”, en què van participar més de 200 professionals, es va tractar un dels principals factors que poden millorar la qualitat de l'aire, com és el canvi de vehicles de gasolina i dièsel per vehicles amb gas natural.Les xifres són implacables: el gas natural redueix més del 85% les emissions de NOx, partícules en suspensió i SO2. Aquestes emissions són els principals causants de problemes de salut respiratoris, especialment en nens i ancians en entorns urbans. L'ús de gas natural també contribueix a la lluita contra el canvi climàtic, ja que redueix fins a un 20% les emissions de CO2, principal gas d'efecte hivernacle.La Fundació Gas Natural Fenosa, fundada el 1992, i amb presència als països on la companyia té activitat, té com a missió la difusió, formació, informació i sensibilització de la societat en temes d'energia i medi ambient, així com el desenvolupament de programes d'índole empresarial i acadèmica, com el Programa Primera Exportació . També desenvolupa programes d'Acció Social tant en l'àmbit nacional com internacional, incidint especialment en actuacions destinades a pal·liar la vulnerabilitat energètica. En l'àmbit cultural promou accions orientades tant a la preservació i la difusió del patrimoni històric del sector del gas i l'electricitat, a través del Museu del Gas , com a la difusió i estimulació artística de la societat, a través de l'espai multidisciplinari del Museu d'Art Contemporani.

