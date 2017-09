Treballadors de TVE a Catalunya denuncien manipulació per l'1-O

Seguint el teu estúpid raonament, ara tota la població de l'estat espanyol seria franquista. Informa't com eren les escoles durant el franquisme, que eren les assignatures F.E.M. i E.C.S. [sic], quins mitjans d'informàcio hi havia a l'època, on eren els millors científics, professors i mestres, quines prohibicions hi havia, quins llibres de text hi havia...



No siguis tant barrut de dir que hi ha tot un poble "adoctrinat" i "amb pensamiento único" perquè saps que no és veritat car hi ha independentistes des de l'anticapitalisme de la CUP i les "confluències" de Colau i Podemos, fins a democràcia cristinana, no sé on hi veieu "l'adoctrinamento" i "el pensamiento único", per cert t'has deixat allò del "desafio de Mas"...



Hauries de saber que des de l'any 1707, des de Madrid sempre s'havien reprimit els catalans "rebels" amb monarquia absolutista, el dictador de torn, violència, exili, tortures, amb les armes de l'exèrcit espanyol... coses que ara al segle XXI i dins de la Unió Europea, des d'Espanya no poden fer, per això ara som on som.



No t'inventis el teu discurs i argumenta perquè t'estimes més viure dins d'Espanya, que en una república catalana independent, la resta és embolicar la troca amb un discurs patètic. No et fa vergonya?