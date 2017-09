El Síndic denuncia que «l'autogovern de Catalunya està suspès, es digui el que es digui»

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Rafael Ribó, Rafael Ribó, Síndic de greuges de Catalunya , s'ha mostrat contundent pel que fa a la sitaució que viu el país en aquests moments: "es digui el que es digui, l'autogovern de Catalunya està suspès", ha afirmat aquest matí en declaracions a TV3, i ha afegit que "s'adreçarà a tota la comunitat internacional i als seus homòlegs internacionals i espanyols".

Aquestes paraules subratllen el comunicat que el Síndic va emetre fa només dos dies, on demanava que les actuacions del Govern espanyol "respectin el codi de drets internacional i el marc legal establert a l'Estat democràtic i constitucional", i que es pot llegir íntegre aquí . "Com a Síndic de Greuges de Catalunya, emeto aquest comunicat per manifestar públicament diversos fets recents que considero que poden haver transgredit la legalitat vigent, amb possibles noves agressions a drets fonamentals", afirma.Al document, el Síndic també denuncia "transgressions de drets fonamentals, com ara inspeccionar locals de partits polítics i impremtes per mitjà de la Guàrdia Civil, ja que aquestes restriccions al dret de reunió i d'expressió, especialment greus quan el col·lectiu afectat és la premsa, no s'han fet respectant les possibles limitacions acceptades per la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, i que són de cabdal importància en aquest assumpte". Finalment, el Síndic apel·la al "diàleg per a la solució democràtica" de la situació i "perquè no es faci ús de la via penal per resoldre qüestions de dret".

