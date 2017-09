La premsa internacional carrega contra l'actitud de Rajoy i destaca la voluntat de Puigdemont de continuar amb l'1-O

Portada del diari alemany Die Welt fent esment al referèndum

La premsa internacional té molt present les accions repressives que el govern de Mariano Rajoy està posant en marxa en Catalunya per aturar la celebració del referèndum. Destaquen les mobilitzacions i protestes per les detencions, a més de la voluntat de Puigdemont de continuar endavant amb l'1-O. : "Spanier und Katalanen haben sich völlig verrannt ". El diari alemany ha carregat contra l'actitud repressiva del president espanyol, Mariano Rajoy, en contra del referèndum i ha apuntat que el president espanyol parla als catalans "com si s'adrecés a Corea del Nord". Die Welt és contrari a la independència, però es mostra alarmat per la deriva que està agafant el conflicte amb Catalunya. "Carles Puigdemont, chef du gouvernement catalan : 'Nous n’allons pas renoncer '". El rotatiu francès entrevista al president Puigdemont i destaca el seu missatge de continuar endavant amb l'organització del referèndum de l'1 d'octubre malgrat el conflicte obert amb el govern espanyol, les detencions i les accions repressives que Catalunua està vivint aquests dies. "Crackdown in Catalonia" . L'històric diari conservador britànic se suma als mitjans estrangers que consideren que la solució per al conflicte català hauria de ser que el president espanyol permetés un referèndum. L'editorial explicita que Mariano Rajoy hauria de trobar una sortida que vagi més enllà del que qualifica de “repressió”. "Sorry, Spain. Catalonia is voting on independence whether you like it or not ". El prestigiós rotatiu nord-americà recull la carta de Carles Puigdemont al govern espanyol. "Catalunya" -diu el president Puigdemont a la seva missiva- "exercirà el seu dret a l'autodeterminació el proper 1-O després de tres segles sota dominació espanyola". I remarca l'ampli suport que té el referèndum entre la població catalana i com l'executiu de Mariano Rajoy ha optat per la via de la "repressió autoritària" a diferència d'altres governs com el britànic o el canadenc. "Barcellona, continuano le proteste: sit in al palazzo di Giustizia ". "Segon dia de mobilitzacions a Barcelona on milers de persones van sortir al carrer per protestar enfront del Palau de Justícia de Catalunya i exigir que els detinguts siguin posats en llibertat", explica el diari italià.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)