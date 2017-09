Més de 2.000 persones donen suport als sis detinguts a la Ciutat de la Justícia

VÍDEO Crist de "llibertat, detinguts" i "presos polítics llibertat" a la Ciutat de la Justícia https://t.co/pr3B8ab5aE pic.twitter.com/OvXF4l6Vfe — NacióDigital (@naciodigital) 22 de setembre de 2017

La Guàrdia Civil ha traslladat aquest divendres a les set del matí a la Ciutat de la Justícia els darrers càrrecs de la Generalitat i persones detingudes dimecres passat pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre i que encara es trobaven a les dependències de Travessera de Gràcia. Es tracta del secretari general de Vicepresidència, Josep Maria Jové; el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó; Joan Manuel Gómez, del CESICAT; Josué Sallent, director d'estratègia i innovació del CTTI; Rosa Maria Rodríguez Curto, directora general de servei de T-Systems, i Josep Masoliver, responsable de sistemes de la fundació puntCAT. Del total d'arrestats, vuit ja han quedat en llibertat amb càrrecs A la Ciutat de la Justíca, més de dos mil persones s'han concentrat per reclamar la llibertat dels detinguts, després de la crida que ha fet l'ANC. Entre els manifestants hi ha diverses personalitats polítiques, com Joan Tardà, Carme Forcadell, Alfred Bosch i Raül Romeva.La diputada de la CUP Anna Gabriel també s'ha apropat a la Ciutat de la Justícia per acompanyar els càrrecs del Govern detinguts, però també els militants d'Arran arrestats per accions de protesta. Gabriel ha volgut "constatar l'ampli dispositiu de suport popular que hi ha aquests dies al carrer" i ha destacat que "la gent s'ha fet el carrer seu", que no és patrimoni de cap partit.La portaveu de Junts Pel Sí i secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha assegurat que els detinguts “són persones, com tot el Govern, que obeeixen un mandat democràtic emanat del Parlament de Catalunya” i que “estimen la democràcia, el seu país i treballen perquè aquest sigui més lliure i més just”. Rovira espera que “ben aviat puguem tornar a abraçar-los”.Les casernes de la Travessera de Gràcia de Barcelona i de Sant Andreu de la Barca de la Guàrdia Civil han viscut un dia amb molt de moviment després de la quinzena de detencions practicades dimecres. Deu dels detinguts havien demanat als jutjats un habeas corpus, de manera que un jutge ha hagut de determinar si el seu arrest tenia base legal. Les 10 peticions han estat desestimades.Aquest dimecres, tres dels detinguts ja van sortir amb llibertat amb càrrecs i aquest dijous ho han fet cinc més. Mentrestant, a mitja tarda d'aquest dijous la Guàrdia Civil ha traslladat els detinguts que estaven a Sant Andreu de la Barca cap a Travessera de Gràcia.Davant de la comandància barcelonina s'hi han concentrat desenes de persones fins prop de mitja nit. Cap a les 8 del vespre s'hi han afegit uns 200 manifestants convocats per entitats del barri de Gràcia per empaperar els carrers de la zona amb cartells independentistes. Ha estat el moment de més presència de manifestants, que han arribat a tallar la Travessera durant uns 20 minuts. Després els manifestants han seguit empaperant la resta del barri.Durant la concentració del vespre i nit, a banda de la cassolada de les 10 en punt, s'han pogut sentir crits i consignes independentistes, i petits moments de tensió amb els guàrdies civils que entraven o sortien o vianants espanyolistes. Un dels agents ha desenganxat diversos cartells independentistes de la vorera i els fanals davant de l'edifici policial, cosa que ha enervat els concentrats. Els Mossos d'Esquadra han hagut de pacificar els ànims dels concentrats.

