Universitats i centres de recerca acusen Montoro de «posar en risc l’activitat acadèmica»

22:00 Jordi Cuixart destaca, en declaracions als mitjans, que el duscurs de Puigdemont ha estat "d'una valentia absoluta" i "impecable" per defensar l'1-O.

21:30 Jordi Cuixart: "Nosaltres volem votar com van fer el Quebec i Escòcia, i avui estem davant un estat dictatorial com a Turquia, i Europa ho està veient".

21:30 Jordi Cuixart: "Entre tots hem aturat un veritable cop d'estat".

21:27 Jordi Cuixart explica que la mobilització seguirà fins que es posin en llibertat tots els detinguts: han sortit al carrer vuit dels arrestats.

21:27 Jordi Sànchez i Jordi Cuixart mantenen la mobilització durant la nit davant el TSJC, però Sànchez demana respectar el descans veïnal a partir de la mitjanit.

21:23 Jordi Sànchez: "No us deixarem sols. Mai caminarà sola cap persona que hagi estat detinguda".

21:22 Jordi Sànchez revela que cada cop que surten de l'ANC amb un vehicle són interceptats per la Guàrdia Civil per requisar-los propaganda del referèndum i demana col·laboració per imprimir cartells.

21:19 Jordi Sànchez: "Catalunya serà el que la gent vulgui que sigui. La nostra primavera arribarà l'1 d'octubre amb el vot de la llibertat".

21:19 Sànchez equipara el "règim" de Rajoy amb el d'estats totalitaris, i retreu que governen "els fills del franquisme" perquè porten a la seva sang "l'ADN dels dictadors".

21:18 Comencen els parlaments dels presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium, Jordi Cuixart, després del discurs de Puigdemont. Sànchez agraeix els mobilitzats "per tornar a donar aquesta gran imatge".

20:58 Els periodistes Jordi Évole i Mònica Terribas han llegit el manifest a favor de la llibertat de premsa en la concentració d'aquest vespre organitzada pel Grup Barnils.

Jordi Évole i Mònica Terribas Foto: Isaac Meler

20:55 Un camió ha descarregat durant la tarda provisions per passar la nit al passeig Lluís Companys.

20:41 Albano Dante Fachin s'ha mostrat optimista de cara al referèndum en el primer acte de campanya pel "sí" a Tarragona de la seva formació: "Les urnes, de moment la Guàrdia Civil no les ha trobat i això vol dir que o no existeixen o que no les troben i per tant, l'1-O s'acabarà imposant". Informa Jonathan Oca.

20:10 VÍDEO Unes 300 persones han encartellat el barri de Gràcia fins arribar a la comissaria de la Guàrdia Civil situada a Travessera de Gràcia, on s'han concentrat. En aquesta comissaria hi ha els alts càrrecs que van ser detinguts ahir.

Unes 300 persones davant la comissaria de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia

19:58 El jutge investiga si la Generalitat ha gastat 6,2 milions en el referèndum. Segons ha avançat "El País", el jutge demana intervenir tota la documentació relacionada amb l'1-O i la posada en marxa d'estructures d'estat.



19:40 Èxit de participació de l'encartellada convocada a Gràcia. Centenars de persones omplen els carrers de la vila de cartells "prohibits" pel TC cridant a votar.

Encartellada a Gràcia

19:23 AMPLIACIÓ Prop de 300 capellans de tots els bisbats donen suport al referèndum.



19:16 Miquel Calçada pren el micròfon a la mobilització: "No hem de caure en la provocació perquè és la fotografia que volen i que no podran tenir".

19:16 La mesa del Congrés ha donat llum verda a la creació de la comissió per modernitzar l'estat autonòmic, proposada pel PSOE. El PP hi ha donat suport, mentre que C's ha estat l'únic partit que s'hi ha oposat. ERC -que no té vot a la mesa- ja ha anunciat que no hi participarà.

18:46 CRÒNICA Acampada al tribunal; per Sara González i Jordi Bes.



18:46 L'alcalde de Premià de Mar i president de l'Associació de Municipis i Comarques (ACM), Miquel Buch, garanteix que els alcaldes no s'espantaran, insisteix en el fet que no es farà "ni un pas enrere" de cara a l'1-O i carrega contra la Fiscalia.

Miquel Buch adreçant-se als manifestants Foto: José M. Gutiérrez

18:41 Diputats britànics i estonians critiquen la repressió de Rajoy contra l'1-O. Els parlamentaris de Gran Bretanya i d'Estònia representen colors polítics molt diferents.

18:37 La diputada d'ERC al Congrés de Diputats Ana Surra envia un avís a Luís de Guindos, que ha obert la porta a oferir més diners a Catalunya. "Ni diners ni almoina, volem justícia", insisteix Surra.

18:35 La Guàrdia Civil atribueix a Josep Maria Jové els delictes de sedició, prevaricació, malversació i desobediència.

18:35 Joan Rigol subratlla que qui ja té una certa edat tocarà la llibertat amb les mans, i que es construirà un nou país amb grans dosis "d'humanitat".

18:24 L'ex president del Parlament Joan Rigol afirma: "L'arrogància i prepotència de l'Estat espanyol no ens fa por i alhora amaga una gran covardia política".

18:23 L'alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire, defensa: "Malgrat les grapes brutes d'aquesta colla de dirigents espanyols, l'1-O votarem i guanyarem".

18:14 L'alcalde de Valls, Albert Batet, també investigat i que ja ha declarat davant la Fiscalia: "Som una gran nació, i l'1 d'octubre votarem i guanyarem".

18:14 La Guàrdia Civil concentra tots els detinguts per l'1-O a la caserna de Travessera de Gràcia de Barcelona.

18:14 Albert Batalla recorda que ha de declarar davant la Fiscalia el 27 de setembre.

18:14 L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, que és un dels 712 alcaldes investigats per voler cedir espais municipals per al referèndum, assegura que els alcaldes estan "absolutament determinats" per col·laborar i garantir que es voti l'1-O.

18:13 La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial aprova una declaració sobre Catalunya on afirma que la justícia no pot veure "el compliment del seu deure" sotmès a "atacs i pressions que pretenguin qüestionar la legitimitat dels jutges o influir en la seva presa de decisions".

18:13 AMPLIACIÓ I tu, on votaràs l'1-O? El Govern fa públic el llistat de col·legis electorals. S'hi pot accedir amb el DNI, la data de naixement i el codi postal. Carles Puigdemont informa a través de Twitter dels detalls de l'operatiu l'endemà de les detencions.

18:00 El diputat de Junts pel Sí Germà Bel aixeca una ovació quan explica que ja està disponible a Internet el lloc de votació, i una altra quan recorda que la papereta de votació es pot obtenir del DOGC.

17:57 La Guàrdia Civil trasllada el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, a la comissaria de Travessera de Gràcia. Per ara, quatre dels alts càrrecs detinguts han estat posats en llibertat provisional.

17:56 Tornen els parlaments davant el TSJC. L'ex president del Parlament Ernest Benach afirma que té "amics de l'ànima" detinguts "només pel que pensen", cosa que considera "que indica la qualitat democràtica de l'Estat espanyol".

17:51 Ambient festiu amb música de fons mentre no es fan nous parlaments polítics davant del TSJC.