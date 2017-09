El sobiranisme es conjura per «deixar-s'hi la pell» fins a l'1-O

"Tenim deu dies per deixar-nos-hi la pell", ha proclamat el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. A mesura que avança la macrooperació policial i judicial auspiciada pel govern espanyol, la mobilització respon per neutralitzar els cops i va incorporant nous mecanismes per protegir l'1-O. D'entrada, el president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha demanat que, a més de mantenir la mobilització a Arc de Triomf, aquest divendres a les nou del matí els manifestants es traslladin fins a la Ciutat de la Justícia per donar suport a les set persones que encara estan detingudes.



Sànchez ha revelat, a més, que ja fa dies que cada vegada que surten de la seu de l'ANC amb vehicles, són "interceptats" per la Guàrdia Civil i els "requisen" els cartells de campanya. És per això que les entitats demanen als ciutadans que, a partir d'ara, "s'autoorganitzin" en petits grups per imprimir cartells i pancartes i "empaperar" les parets d'arreu de Catalunya.



Una resistència contra els "fills del franquisme"



Es tracta, han insistit ANC i Òmnium, d'una resistència davant d'una "dictadura" de Mariano Rajoy que han equiparat a la d'Erdogan a Turquia o a la de Corea del Nord o la Xina. Especialment bel·ligerant ha estat Sànchez quan ha afirmat que, al cap i a la fi, l'estat espanyol està a hores d'ara governada pels "fills del franquisme". "Porten a la seva sang l'ADN dels dictadors", ha etzibat davant de milers de persones que, malgrat les deu hores de mobilització, a les deu de la nit segueixen a les portes del tribunal. Alguns, fins i tot, preparats per plantar la tenda de campanya. Votar l'1-O, com Escòcia o Quebec, insisteix el sobiranisme, és ja una qüestió de "dignitat"



La resposta massiva que ja hi havia des del migdia durant la segona jornada de mobilització permanent, que ha superat fins i tot a la de dimecres a les portes de la conselleria d'Economia, ha servit a les entitats per afirmar que els catalans estan "aturant un veritable cop d'Estat". L'objectiu és mantenir la mobilització fins que siguin alliberades totes les persones detingudes per col·laborar en l'organització de l'1 d'octubre. Entre elles, el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, i el secretari general de vicepresidència, Josep Maria Jové. Els consideren "presos polítics" i han deixat clar que, un cop siguin alliberades, ha dit Jordi Sànchez, ja "res serà igual" perquè s'ha trencat l'esquema bàsic de la llibertat.

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart Foto: Jose Gutiérrez La mobilització permanent, ben apuntalada per ara a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va de camí d'encarar una tercera jornada. Un cop el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha revelat en la seva declaració institucional que té un pla de "contingència" per garantir el referèndum, els manifestants, en plena ebullició timonejada per les entitats, s'han conjurat per seguir resistint durant els deu dies que falten fins a la "primavera" de l'1 d'octubre."Tenim deu dies per deixar-nos-hi la pell", ha proclamat el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. A mesura que avança la macrooperació policial i judicial auspiciada pel govern espanyol, la mobilització respon per neutralitzar els cops i va incorporant nous mecanismes per protegir l'1-O. D'entrada, el president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha demanat que, a més de mantenir la mobilització a Arc de Triomf, aquest divendres a les nou del matí els manifestants es traslladin fins a la Ciutat de la Justícia per donar suport a les set persones que encara estan detingudes.Sànchez ha revelat, a més, que ja fa dies que cada vegada que surten de la seu de l'ANC amb vehicles, són "interceptats" per la Guàrdia Civil i els "requisen" els cartells de campanya. És per això que les entitats demanen als ciutadans que, a partir d'ara, "s'autoorganitzin" en petits grups per imprimir cartells i pancartes i "empaperar" les parets d'arreu de Catalunya.Es tracta, han insistit ANC i Òmnium, d'una resistència davant d'una "dictadura" de Mariano Rajoy que han equiparat a la d'Erdogan a Turquia o a la de Corea del Nord o la Xina. Especialment bel·ligerant ha estat Sànchez quan ha afirmat que, al cap i a la fi, l'estat espanyol està a hores d'ara governada pels "fills del franquisme". "Porten a la seva sang l'ADN dels dictadors", ha etzibat davant de milers de persones que, malgrat les deu hores de mobilització, a les deu de la nit segueixen a les portes del tribunal. Alguns, fins i tot, preparats per plantar la tenda de campanya. Votar l'1-O, com Escòcia o Quebec, insisteix el sobiranisme, és ja una qüestió de "dignitat"La resposta massiva que ja hi havia des del migdia durant la segona jornada de mobilització permanent, que ha superat fins i tot a la de dimecres a les portes de la conselleria d'Economia, ha servit a les entitats per afirmar que els catalans estan "aturant un veritable cop d'Estat". L'objectiu és mantenir la mobilització fins que siguin alliberades totes les persones detingudes per col·laborar en l'organització de l'1 d'octubre. Entre elles, el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, i el secretari general de vicepresidència, Josep Maria Jové. Els consideren "presos polítics" i han deixat clar que, un cop siguin alliberades, ha dit Jordi Sànchez, ja "res serà igual" perquè s'ha trencat l'esquema bàsic de la llibertat.

Carme Forcadell, davant el TSJC Foto: Josep Maria Montaner

La mobilització permanent també deixa la imatge d'una presidenta del Parlament, Carme Forcadell, prenent el micròfon a les portes del tribunal i rebel·lant-se contra la "repressió" del govern espanyol. Sobre ella recauen fins a tres querelles per permetre el debat sobre el referèndum al Parlament. "Respondré ferma i serenament", ha etzibat rememorant aquells inicis del procés en què ella liderava el moviment social a favor del dret a decidir.Forcadell ha defensat que l'1-O tothom vagi a votar "amb dignitat i per "dignitat", sigui a favor del sí o del no. Ha agraït la mobilització ciutadana, i ha subratllat que és per defensar la llibertat dels detinguts. "No esteu sols, us volem amb les vostres famílies i no pararem fins que ho aconseguim", ha remarcat. Per a Forcadell, els arrestats són "herois i heroïnes", una paraula que també ha emprat Cuixart per referir-s'hi.Per l'escenari polític han seguit desfilant dirigents de tot l'espectre del sobiranisme. Des de les exconselleres condemnades pel 9-N Irene Rigau i Joana Ortega, la qual ha dit que "Catalunya no serà el que vulgui un tribunal, serà el que vulgui la gent", al líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, que ha sentenciat que el president espanyol, Mariano Rajoy, "no sobreviurà a la força d'un sol poble". També els eurodiputats Ramon Tremosa (PDECat) i Jordi Solé (ERC), el líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, i la diputada de la CUP Gabriela Serra.