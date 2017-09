Rufián, als detinguts per l'1-O: «Sou la dignitat del país»

El portaveu adjunt d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha convertit el míting que els republicans han celebrat aquest dijous al vespre a Cerdanyola del Vallès en un homenatge als alts càrrecs detinguts per l'organització del referèndum i en un acte d'agraïment a la seva feina. Rufián, de fet, ha obert la seva intervenció llegint, amb to solemne, el nom de tots, i immediatament després s'ha volgut dirigir a ells per enaltir el seu paper i criticar a PSOE, PP i Cs. "Vosaltres sou la dignitat d'aquest país, i aquest país és molt millor del que pensen a La Moncloa, a Ferraz i a al seu de C's", ha etzibat, arrencant els aplaudiments dels més de mil assistents. El de Cerdanyola ha estat el primer acte de la represa campanya d’ERC pel "sí" al referèndum després que dimecres se suspenguessin tots els mítings per les detencions i registres de la Guàrdia Civil.A la seva intervenció, Rufián també ha animat als ciutadans de Catalunya a explicar "molt clar" des d'ara fins a l'1-O que "això ja no és només una lluita pels legítims drets nacionals de Catalunya, és una lluita pels drets civils de tothom, visquin on visquin". "Podeu dir ben alt que quan imprimir és un delicte, autodeterminar-se és un deure", ha sentenciat.A l'acte també ha intervingut el diputat al Parlament Marc Sanglas, que ha remarcat molt la necessitat que el referèndum sigui un èxit de participació. Així, després de cridar a votar també als no independentistes, Sanglas ha avisat que "si l’1-O no s'omplen els col·legis electorals i no s'omplen les urnes de paperetes, s'haurà fracassat". "I això no ens ho podem permetre. Ni per les dotze persones empresonades, ni per la gent que ha patit tants i tants anys repressió", ha conclòs.Per últim, la directora general de Joventut, Marta Vilalta, també ha participat i, igualment, ha tingut un record per als detinguts. "Ahir va ser dia dur, un dia de ràbia també, de tristesa en algun moment. Però no vam perdre mai el somriure. Ahir la revolució dels somriures es va convertir en la revolució de la dignitat. I no deixarem els carrers fins que no alliberin totes les persones i puguem votar l'1-O", ha dit, tot afirmant que dimecres els catalans "van començar a exercir la independència i van començar a ser un estat".

