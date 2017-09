VÍDEO «Som!», dels Xeic, posa música a la recta final cap al referèndum

El grup Xeic!, de Rasquera, ha presentat aquesta setmana el seu darrer single, que du per títol 'Som!' i que ja s'ha convertit, en poc més de 48 hores, en el seu èxit més viral a les xarxes. El videoclip de la cançó s'aproxima a les 150.000 reproduccions a Facebook i ha estat compartit més de 4.500 cops. 'Som!' ha estat ha estat un projecte nascut en col·laboració amb l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), qui l'ha patrocinat finançant-ne la gravació. Des de Xeic! es va proposar aquesta cançó com a himne oficial de la campanya del Sí pel referèndum. L'ANC signa una part de la lletra. Es tracta d'una part de la composició musical la qual recita l'actriu Mercè Martínez. Els Xeic! han destacat que 'Som!' posa l'accent en els valors de l'ANC a la vegada que aporta el gra de sorra del grup ebrenc en "la revolució dels somriures" en la qual senten la seva música plenament identificada.No és la primera vegada que el grup ebrenc Xeic! defensa en les seues cançons el dret d'autodeterminació del país. De fet el seu penúltim disc, que també es titula Som, ja va voler ser el 2015, en ple inici del procés, un treball complet per reivindicar "la identitat del país". Amb el seu últim single, 'Som!' (amb exclamació final per diferenciar-lo del nom del disc), els Xeic! han superat la viralitat que el 2013 va aconseguir amb 'Tornarem', una cançó en defensa de la llengua catalana. "La resposta ha estat molt positiva. És la cosa més viral que hem fet mai. Ha estat una sorpresa", ha assenyalat el guitarrista de Xeic!, Joan Farnós. Des del grup no descarten que els fets convulsos dels darrers dies els hagin ajudat a fer circular el seu nou treball.La banda de Rasquera ha posat a disposició de l'ANC la cançó, produïda per Tururut Artesania Multimèdia. L'assemblea té previst fer-la servir en els seus actes, campanyes i audiovisuals. Recitada per l'actriu Mercè Martínez, l'ANC també ha incorporat una part del text on es recorda que és "el poble", "sobirà", qui ha encetat aquest procés i que "té una cita amb la democràcia" per aconseguir la República Catalana.Els Xeic! posen, com han fet Txarango i altres músics catalans, el seu gra de sorra per mantindre "el to cívic i festiu" en la lluita per l'autodeterminació de Catalunya. "Sempre ens hem etiquetat amb la música 'reivindicofestiva'. El lema de la 'revolució dels somriures' el sentim molt nostre perquè fem música per reivindicar a partir de la festa", ha apuntat Farnós.

