Diputats britànics i estonians critiquen la repressió de Rajoy contra l'1-O

Els parlamentaris d'Estònia creuen que l'actuació de l'Estat "només demostra la incapacitat o la manca de voluntat per trobar compromisos" amb Catalunya

Sturgeon entén que Rajoy s'oposi a la independència, però creu que "preocupa a tot arreu" que "un estat negui el dret d'un poble a expressar democràticament la seva voluntat"

Les actuacions de l'Estat per frenar l'1-O, i en especial les detencions i escorcolls d'aquest dimecres, no han passat desapercebudes a la comunitat internacional. D'aquesta manera, diputats britànics i estonians han retret aquest dijous al govern espanyol la repressió exercida per frenar el referèndum, mentre que la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha donat suport al dret a l'autodeterminació dels catalanas i el parlament irlandès debatrà sobre aquesta qüestió en el ple de la tarda.Així, una vintena de diputats i lords de tots els partits al parlament de Westminster han reclamat al Mariano Rajoy que permeti la celebració de l'1-O "sense més obstacles". En una carta oberta, els parlamentaris, entre els quals hi ha laboristes, conservadors, liberal-demòcrates i nacionalistes escocesos i gal·lesos, asseguren que "la manera democràcia de procedir pels oponents a la independència és fer campanya per la seva opinió en el referèndum". "Aquesta va ser l'estratègia del govern britànic pel que fa al referèndum d'independència d'Escòcia del 2014", recorden els diputats i lords.A més, es mostren "extremadament indignats" per les detencions i els escorcolls de la Guàrdia Civil i avisen que intentar impedir l'1-O "a través de sancions, càrrecs criminals i accions directes de l'Estat és un atac a la democràcia i amenaça d'empitjorar les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya". Els autors de la carta lamenten que el govern espanyol hagi "enviat a judici 700 alcaldes catalans per permetre les preparacions de la votació" o que hagi "confiscat material de campanya i paperetes, amenaçat de tallar l'electricitat dels col·legis electorals o arrestar i acusar l'editor d'un diari d'ajudar en les preparacions del referèndum".Els diputats i lords asseguren que el referèndum de l'1-O "va ser decidit democràticament pel Parlament de Catalunya". "Demanem al govern espanyol que permeti tirar endavant aquesta prova democràtica sobre l'opinió dels catalans prevista per l'1-O sense més obstacles", reclamen. "Nosaltres tenim opinions diverses sobre si Catalunya hauria de ser independent o seguir sent part d'Espanya. Tot i això, tots estem d'acord en què el tema l'hauria de decidir el poble de Catalunya de manera democràtica i pacífica", indiquen en el text.Igualment, cinc parlamentaris d'Estònia, del grup de suport a Catalunya, insten el govern espanyol a "iniciar un diàleg amb les autoritats catalanes" per poder assolir "una solució pacífica" i "basada en el respecte". En una missiva enviada al president de Catalunya, Carles Puigdemont, i a l'espanyol, Mariano Rajoy, els parlamentaris expressen la seva "profunda preocupació" pels esdeveniments succeïts a Catalunya aquests darrers dies i afirmen que "aplicar sentències punitives a escala massiva" contra "membres elegits democràticament" no conduirà als resultats "desitjats". "Només demostrà la incapacitat o la manca de voluntat dels polítics espanyols per trobar compromisos", assenyalen. En aquest sentit, expliquen que la democràcia "viu en el diàleg" i que no entenen com el govern espanyol "no vol participar" en cap negociació. Les "amenaces", avisen, "les sancions" i la "continuada negació a un diàleg" no són característiques d'un "estat de dret".Entre els diputats que signen la carta hi ha Helmut Hellemaa i Erki Savisaar de l'Estonian Centre Party, el partit polític que lidera el govern. A més, també hi ha els parlamentaris Artur Talvik, president del grup de suport a Catalunya, Andres Ammas i Krista Aru, tots ells del partit opositor Estonian Free Party.De la mateixa manera, el Parlament d'Irlanda debatrà aquest dijous a la tarda la situació a Catalunya, segons ha confirmat el portaveu d'Exteriors del Sinn Féin, el diputat Seán Crowe. Aquest partit havia fet la petició d'incloure la qüestió catalana entre els temes de debat al plenari del Dáil, la cambra irlandesa, i el president de la cambra ho ha acceptat. El diputat Crowe plantejarà preguntes sobre Catalunya al ministre d'Exteriors irlandès, Simon Coveney, en un debat que durarà uns 12 minuts. Irlanda és un dels països de la Unió Europea on recentment s'ha creat un grup de seguiment sobre Catalunya, igual que a Dinamarca o el Regne Unit.Finalment, la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha reclamat respecte pel dret de Catalunya a l'autodeterminació. En una intervenció al parlament escocès, a Edimburg, Sturgeon ha admès que "preocupa a tot arreu" que l'estat espanyol "negui el dret d'un poble a expressar democràticament la seva voluntat". "El dret a l'autodeterminació és un principi internacional important i espero que es respecti a Catalunya i arreu del món", ha afirmat. Sturgeon també ha recordat que l'acord entre Londres i Edimburg per celebrar el referèndum del 18 de setembre del 2014 és un "exemple brillant" que "podria ser utilitzat" a l'Estat. "És totalment legítim per Espanya oposar-se a la independència de Catalunya. El que crec que preocupa a tot arreu és que un estat negui el dret d'un poble a expressar democràticament la seva voluntat", ha dit Sturgeon.La intervenció de la primera ministra escocesa arriba després que la responsable d'Exteriors del seu govern, Fiona Hyslop, emetés un comunicat reclamant, també, el respecte pel dret a l'autodeterminació de Catalunya. Diversos diputats del Partit Nacional Escocès (SNP) també han escrit una carta al president del Consell Europeu, Donald Tusk, reclamant-li que intervingui en la situació catalana. Per la seva banda, l'exprimer ministre escocès, Alex Salmond, ha piulat una fotografia seva amb la portada del diari 'The National', que aquest dijous ha publicat un Sí gegant amb la bandera catalana. "Defenso el dret a decidir dels catalans", ha dit Salmond en el tuit, amb l'etiqueta #ScotsforCatalonia.

