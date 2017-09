«On votaré?»: la xarxa difon massivament els col·legis del referèndum

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de setembre de 2017



Al cap de pocs minuts, centenars d'usuaris a Twitter han fet piulades amb la captura del col·legi electoral on la pàgina web els informa que han d'anar a votar. En els ajuntaments en què els alcaldes han posat a disposició locals i han signat el decret a favor del referèndum, els ciutadans hauran d'anar-hi al mateix lloc on acostumen a fer-ho en les eleccions.

En cas de voler participar en el referèndum de l'1 d'octubre, on t'hauràs d'adreçar per exercir el dret a vot? El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet públic a través de Twitter l' adreça web en la qual es pot consultar aquesta dada, molt rellevant per saber quin tipus de locals hi haurà habilitats.

