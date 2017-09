I a tu, on et toca votar l'1-O? Comprova-ho aquí

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de setembre de 2017

Un cop dins la pàgina web, l'usuari s'ha de desplaçar fins l'espai on hi posa "On votar" i, en el menú que s'obre, introduir el DNI, la data de naixement i el codi postal.



L'Ajuntament de Barcelona encara no ha detallat una resposta formal a la informació facilitada a Twitter pel president de la Generalitat sobre on es podrà votar l'1-O. Fonts municipals han exposat a NacióDigital que l'entesa entre el consistori i la Generalitat es basa en el principi de "no posar en risc ni la institució ni els treballadors municipals". Tanmateix, consultant el registre facilitat pel Govern, a Barcelona hi ha disposició locals municipals, un extrem no confirmat en cap moment pel govern d'Ada Colau.

En cas de voler participar en el referèndum de l'1 d'octubre, on t'hauràs d'adreçar per exercir el dret a vot? El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet públic a través de Twitter l' adreça web en la qual es pot consultar aquesta dada, molt rellevant per saber quin tipus de locals hi haurà habilitats.

