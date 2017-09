Edward Snowden titlla «la repressió espanyola» a Catalunya de «violació dels drets humans»

The Spanish crackdown on inconvenient speech, politics, and assembly in #Catalonia is a violation of human rights. https://t.co/HL2xsYM1p4 — Edward Snowden (@Snowden) 21 de setembre de 2017

The right of self-determination—for people to freely decide their own system of government—cannot simply be outlawed. It is a human right. https://t.co/vXcMw2qnCE — Edward Snowden (@Snowden) 21 de setembre de 2017

Rajoy is free to oppose Catalan independence, but through persuasion alone, not violence. The use of force to halt a vote is oppression. — Edward Snowden (@Snowden) 21 de setembre de 2017

Edward Snowden, extreballador de la CIA, també s'ha pronunciat al voltant del procés català. L'activista ha fet aquest dijous a la tarda dues piulades criticant "la repressió espanyola". En aquest sentit, ha apuntat, en una piulada en la qual ha enllaçat la notícia de The Guardian sobre el que va passar aquest dimecres a Catalunya, "la repressió espanyola contra discursos, polítics i assemblees a Catalunya és un violació dels drets humans".En la piulada que ha fet a continuació, l'home que va revelar a la premsa informació classificada sobre la NSA i el seu programa de vigilància massiva sobre l'internet arreu del món, assegura que "el dret a l'autodeterminació -perquè la gent decideixi lliurement el seu sistema de govern- no pot estar fora de la llei. És un dels drets humans".I en una tercera interpel·la directament a Mariano Rajoy. "És lliure d'oposar-se a la independència de Catalunya, però amb persuasió, no amb violència. L'ús de la força per impedir una votació és opressió".

