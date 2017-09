​«Franco ressuscita»: «The Telegraph» relata la repressió a Catalunya

The Telegraph s’ha fet ressò de les detencions per l’1-O i les protestes que les han succeït amb un titular contundent: "Franco ressucita", en referència a una de les proclames dels independentistes aquest dimecres. El mitjà britànic explica en un article que “milers de manifestants enfadats” van protestar per la detenció de 14 persones. The Telegraph informa que la tensió va esclatar entre els partidaris del referèndum i la policia que vol evitar-lo.El diari detalla que els manifestants van cridar “feixistes” i “Fora les forces d’ocupació” als membres de la Guàrdia Civil, i recorda que són una policia militar i que ha estat mobilitzada en un dispositiu especial. The Telegraph informa que diversos alts càrrecs han estat detinguts, entre ells Josep Lluís Salvadó i Josep María Jové.El mitjà britànic també es fa ressò de les 41 protestes que hi va haver, i cita les del departament d’Economia, el d’Afers Socials i Treball, així com el de Presidència. A més, The Telegraph explica que l’Estat ha confiscat 9,6 milions de paperetes, que es creu que són totes de les quals disposava el Govern.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)