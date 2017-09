Puigdemont a «The Guardian»: «Espanya està violant els nostres drets»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, durant la reunió del Govern Foto: ACN

L'article Puigdemont a ''The Guardian'' Foto: The Guardian

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicat un article a diari The Guardian explicant la situació actual a Catalunya després de l'ofensiva de l'Estat contra les institucions catalanes. Puigdemont explica que els valors europeus, els drets civils, la llibertat d'expressió, d'informació i d'associació "s'han vist violats pel govern central" i denuncia que s'ha enviat la policia a diaris, impremtes i empreses de missatgeria, que s'han prohibit reunions, requisat material electoral i detingut càrrecs electes.El cap de l'executiu català denuncia també la suspensió de l'autonomia de facto que ha instaurat el govern espanyol. Repassa també els fets d'aquest dimecres, amb la detenció de 14 alts càrrecs del Govern. "L'autogovern de Catalunya ha estat suspès per l'actitud antidemocràtica del govern espanyol", explica. "Aquesta situació ens retorna al passat més fosc de l'Estat espanyol, quan la democràcia no existia al diccionari espanyol", i afegeix: "El que està passant a Catalunya no ha passat mai enlloc de la Unió Europea".Puigdemont recorda que s'ha arribat a aquesta situació "inacceptable" després de la negativa al diàleg per part de Madrid. "Una democràcia sana necessita diàleg per evolucionar", insisteix. Així mateix, destaca la que el procés català és profundament cívic, europeista i integrador, i que té per objectiu millorar la governança europea.

