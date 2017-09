Ramírez Sunyer, l'ariet de la judicatura contra el referèndum

19:40 Èxit de participació de l'encartellada convocada a Gràcia. Centenars de persones omplen els carrers de la vila de cartells "prohibits" pel TC cridant a votar.

19:23 AMPLIACIÓ Prop de 300 capellans de tots els bisbats donen suport al referèndum.



19:16 Miquel Calçada pren el micròfon a la mobilització: "No hem de caure en la provocació perquè és la fotografia que volen i que no podran tenir".

19:16 La mesa del Congrés ha donat llum verda a la creació de la comissió per modernitzar l'estat autonòmic, proposada pel PSOE. El PP hi ha donat suport, mentre que C's ha estat l'únic partit que s'hi ha oposat. ERC -que no té vot a la mesa- ja ha anunciat que no hi participarà.

18:46 CRÒNICA Acampada al tribunal; per Sara González i Jordi Bes.



18:46 L'alcalde de Premià de Mar i president de l'Associació de Municipis i Comarques (ACM), Miquel Buch, garanteix que els alcaldes no s'espantaran, insisteix en el fet que no es farà "ni un pas enrere" de cara a l'1-O i carrega contra la Fiscalia.

18:41 Diputats britànics i estonians critiquen la repressió de Rajoy contra l'1-O. Els parlamentaris de Gran Bretanya i d'Estònia representen colors polítics molt diferents.

18:37 La diputada d'ERC al Congrés de Diputats Ana Surra envia un avís a Luís de Guindos, que ha obert la porta a oferir més diners a Catalunya. "Ni diners ni almoina, volem justícia", insisteix Surra.

18:35 La Guàrdia Civil atribueix a Josep Maria Jové els delictes de sedició, prevaricació, malversació i desobediència.

18:35 Joan Rigol subratlla que qui ja té una certa edat tocarà la llibertat amb les mans, i que es construirà un nou país amb grans dosis "d'humanitat".

18:24 L'ex president del Parlament Joan Rigol afirma: "L'arrogància i prepotència de l'Estat espanyol no ens fa por i alhora amaga una gran covardia política".

18:23 L'alcalde de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire, defensa: "Malgrat les grapes brutes d'aquesta colla de dirigents espanyols, l'1-O votarem i guanyarem".

18:14 L'alcalde de Valls, Albert Batet, també investigat i que ja ha declarat davant la Fiscalia: "Som una gran nació, i l'1 d'octubre votarem i guanyarem".

18:14 La Guàrdia Civil concentra tots els detinguts per l'1-O a la caserna de Travessera de Gràcia de Barcelona.

18:14 Albert Batalla recorda que ha de declarar davant la Fiscalia el 27 de setembre.

18:14 L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, que és un dels 712 alcaldes investigats per voler cedir espais municipals per al referèndum, assegura que els alcaldes estan "absolutament determinats" per col·laborar i garantir que es voti l'1-O.

18:13 La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial aprova una declaració sobre Catalunya on afirma que la justícia no pot veure "el compliment del seu deure" sotmès a "atacs i pressions que pretenguin qüestionar la legitimitat dels jutges o influir en la seva presa de decisions".

18:13 AMPLIACIÓ I tu, on votaràs l'1-O? El Govern fa públic el llistat de col·legis electorals. S'hi pot accedir amb el DNI, la data de naixement i el codi postal. Carles Puigdemont informa a través de Twitter dels detalls de l'operatiu l'endemà de les detencions.

18:00 El diputat de Junts pel Sí Germà Bel aixeca una ovació quan explica que ja està disponible a Internet el lloc de votació, i una altra quan recorda que la papereta de votació es pot obtenir del DOGC.

17:57 La Guàrdia Civil trasllada el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, a la comissaria de Travessera de Gràcia. Per ara, quatre dels alts càrrecs detinguts han estat posats en llibertat provisional.

17:56 Tornen els parlaments davant el TSJC. L'ex president del Parlament Ernest Benach afirma que té "amics de l'ànima" detinguts "només pel que pensen", cosa que considera "que indica la qualitat democràtica de l'Estat espanyol".

17:51 Ambient festiu amb música de fons mentre no es fan nous parlaments polítics davant del TSJC.

17:44 ANÀLISI Quan les multituds intel·ligents es mobilitzen; per Karma Peiró.

17:32 A diferència del matí, s'ha tallat el trànsit del passeig Lluís Companys al davant del TSJC.

17:21 Altafaj reclama «coratge polític» a la Comissió Europea per fomentar el diàleg sobre Catalunya. El representant permanent del Govern davant la Unió Europea veu "insuficient i decebedora" l'actitud de Brussel·les.



17:20 Puigdemont a The Guardian: «Espanya està violant els nostres drets». El president de la Generalitat publica un article al prestigiós rotatiu britànic l'endemà de l'ofensiva de l'Estat contra les institucions catalanes.

17:18 La Guàrdia Civil s'emporta Lluís Salvadó de la caserna de Sant Andreu de la Barca a una destinació desconeguda. Era un comboi de dos cotxes sense logotipar i sis furgonetes; informa Albert Segura.

17:12 El sobiranisme manté la mobilització: «Estem aturant un cop d'estat». Aquest matí s'han concentrat unes 20.000 persones al TSJC.

Els estibadors dels ports de Barcelona i Tarragona es neguen a proveir els vaixells per allotjar la policia espanyola.

Després d'una estona de recés per dinar, els manifestants es reactiven i criden: "llibertat detinguts!".

16:27 L'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts es nega a declarar davant la Fiscalia.

15:50 La Fiscalia cita l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, a declarar el 2 d'octubre.

15:45 PRIMÍCIA Cimera de sindicats, entitats i partits per convocar una vaga general si l'Estat frena l'1-O. CCOO, UGT -que difícilment se sumaran-, Intersindical-CSC, ANC, Òmnium, ERC o la CUP, entre d'altres es reuniran aquest dijous per impulsar la mesura. La IAC i la CGT ja han presentat preavisos per celebrar l'aturada durant la setmana següent a la qual està convocat el referèndum.

15:32 L'alcalde de Puigcerdà també es nega a declarar davant la Fiscalia. Albert Piñeira, del PDECat, està convençut que el pròxim 1 d'octubre es podrà votar. Més d'un centenar de persones han acompanyat als batlles d'Olot i Puigcerdà a comparèixer davant la Fiscalia a Girona.