Altafaj reclama «coratge polític» a la Comissió Europea per fomentar el diàleg sobre Catalunya

Amadeu Altafaj, el representant permanent del Govern davant de la UE, considera que la resposta de la Comissió Europea, que aquest dijous s'ha limitat a dir que "s'ha de respectar el dret constitucional a Espanya", és "insuficient i decebedora", tant pels catalans "que volen votar 'sí' com pels que volen votar 'no'".En declaracions als mitjans després d'una conferència al Comitè de les Regions sobre el referèndum a Catalunya, Altafaj ha assegurat que "com a mínim" la Comissió hauria de considerar la possibilitat "d'encoratjar el diàleg polític entre les parts enfrontades". En aquest sentit, ha dit, "espera" que rectifiqui i ha demanat "més coratge polític". "La institució és la guardiana dels tractats, inclosa la Carta Europea de Drets Fonamentals, i és també la institució que ha de vetllar per l'interès general dels ciutadans europeus, com són els 7 milions i mig de catalans", ha afirmat Altafaj.Segons el representant permanent del Govern davant la UE, es tracta d'una situació "de drets fonamentals, drets cívics i estàndards democràtics" en un estat membre de la UE . Segons ell, el missatge d'afavorir el diàleg polític "s'està reproduint arreu del món" però no en el si de la Comissió Europea. "Em sembla el mínim però ni tan sols aquest missatge tan senzill i natural s'ha posat sobre la taula", ha lamentat.També ha tingut un missatge pel president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. "Sempre ha dit que estava al capdavant d'una Comissió més política que mai. Ara té l'ocasió de demostrar-ho", ha dit. En aquest sentit Altafaj ha assegurat que el president de l'executiu comunitari té l'oportunitat de demostrar "que pot ser una força constructiva positiva per crear diàleg polític on no n'hi ha des de fa ben bé set anys". "És una oportunitat d'or de cara tots els ciutadans de Catalunya, Espanya i de la Unió Europea", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)