​VIDEO Un periodista de T5 «s'infiltra» en una perillosa enganxada de cartells amb avis i nens

17:20 Puigdemont a The Guardian: «Espanya està violant els nostres drets». El president de la Generalitat publica un article al prestigiós rotatiu britànic l'endemà de l'ofensiva de l'Estat contra les institucions catalanes.

17:18 La Guàrdia Civil s'emporta Lluís Salvadó de la caserna de Sant Andreu de la Barca a una destinació desconeguda. Era un comboi de dos cotxes sense logotipar i sis furgonetes; informa Albert Segura.

17:12 El sobiranisme manté la mobilització: «Estem aturant un cop d'estat». Aquest matí s'han concentrat unes 20.000 persones al TSJC.

16:46 El vaixell amb les furgonetes de la Policia Nacional a l'exterior Foto: José Manuel Gutiérrez

Els estibadors dels ports de Barcelona i Tarragona es neguen a proveir els vaixells per allotjar la policia espanyola.

16:33 Concentració independentista al TSJC en suport als detinguts Foto: Josep Maria Montaner

Després d'una estona de recés per dinar, els manifestants es reactiven i criden: "llibertat detinguts!".

16:27 L'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts es nega a declarar davant la Fiscalia.

15:50 La Fiscalia cita l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, a declarar el 2 d'octubre.

15:45 PRIMÍCIA Cimera de sindicats, entitats i partits per convocar una vaga general si l'Estat frena l'1-O. CCOO, UGT -que difícilment se sumaran-, Intersindical-CSC, ANC, Òmnium, ERC o la CUP, entre d'altres es reuniran aquest dijous per impulsar la mesura. La IAC i la CGT ja han presentat preavisos per celebrar l'aturada durant la setmana següent a la qual està convocat el referèndum.

15:32 L'alcalde de Puigcerdà també es nega a declarar davant la Fiscalia. Albert Piñeira, del PDECat, està convençut que el pròxim 1 d'octubre es podrà votar. Més d'un centenar de persones han acompanyat als batlles d'Olot i Puigcerdà a comparèixer davant la Fiscalia a Girona.

15:20 La CUP denuncia que l'Ajuntament de Tarragona no els cedeix un espai per l'acte polític a favor del «sí». Els anticapitalistes consideren que és una vulneració de drets fonamentals de llibertat d'expressió i participació política.

15:18 Els abats de Montserrat i Poblet demanen que s'escolti «la veu de la majoria». Josep Maria Soler i Octavi Vilà fan un pronunciament conjunt sobre la situació política, un fet del tot excepcional.

15:11 VÍDEO L'alcalde d’Olot s’acull al dret a no declarar davant la Fiscalia de Girona. Josep Maria Corominas afirma que continuaran amb "l'estratègia" marcada i recorda que quan va prendre posició com a batlle es va comprometre amb el procés.

15:01 Els estibadors de Tarragona decideixen no operar en el creuer on s'allotja la policia espanyola. El col·lectiu vol denunciar d'aquesta manera que s'estan atacant els drets de la societat.

15:00 En llibertat tres dels detinguts en la macrooperació de l'Estat contra l'1-O. Xavier Puig, Pau Furriol i Natàlia Garriga, surten de les comissaries de la Guàrdia Civil.

14:59 Les universitats també defensen l'1-O amb concentracions als campus. Manifestació massiva a la plaça cívica de la UAB en contra de l'operació de la Guàrdia Civil.

14:54 Diputats d'Estònia envien una carta a Puigdemont condemnant la repressió de l'Estat: "El diàleg polític, els acords i la cooperació són els únics mètodes acceptables en la democràcia europea moderna".

14:45 En llibertat també Pau Furriol, advocat, militant d'ERC i propietari de la impremta de Bigues i Riells on van trobar les paperetes; i Natàlia Garriga, directora de Serveis de Vicepresidència.

14:41 La Guàrdia Civil registra Gràfiques el Campanar sense cap ordre judicial, segons el Diari de Vilanova.

14:35 Els Bombers participen a la concentració davant del TSJC. Foto: Josep Maria Montaner.

Una trentena de representants dels Bombers de la Generalitat i dels de Barcelona acudeixen davant del TSJC per mostrar el seu suport.

14:34 Xavier Puig Farré (Oficina Afers Socials) surt en llibertat amb càrrecs de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca. La Guàrdia Civil l'acusa de desobediència i sedició i queda a l'espera que el jutge el cridi a declarar.

14:33 L'alcalde de Granollers diu que «el camí emprès pel govern del PP no porta enlloc». Josep Mayoral diu que es viu un problema polític “de primera magnitud” que “és evident” que no es pot resoldre amb jutges, fiscals i Guardia Civil.

14:32 Unes 20.000 persones s'han concentrat davant del TSJC, segons informen fonts municipals.

14:31 Acaba la primera ronda de parlaments a l'escenari davant del TSJC.

14:29 Albano Dante Fachin, davant del TSJC. Foto: Josep Maria Montaner.

El líder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, afirma que "el poble no està dividit entre el sí o el no", sinó que a Catalunya i en altres punts de l'Estat espanyol està "unit a valors irrenunciables", com la llibertat d'expressió i la democràcia.

14:25 Xavier Domènech, entre els concentrats. Foto: Josep Maria Montaner.

El coordinador de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, adverteix a Rajoy que "no sobreviurà a la força d'un sol poble". Domènech ho ha dit entre crits dels assistents de "vota sí".

14:21 Gabriela Serra, davant del TSJC. Foto: Josep Maria Montaner.

Gabriela Serra emplaça a votar l'1-O i a fer veure a Rajoy que "amb la dignitat del poble català no s'hi juga".

14:19 La diputada de la CUP al Parlament Gabriela Serra afirma: "Ens hem constituït com un contrapoder, el més gran de la història de Catalunya des de la Guerra Civil".

14:18 Irene Rigau anima a lluitar per la independència com "un sol poble".

14:17 Joana Ortega: "Catalunya no serà el que vulgui un tribunal, Catalunya serà el que vulgui la gent".

14:16 Ortega afirma que a l'Estat "no han entès res, i tornen a no entendre res".

14:12 Joana Ortega, davant del TSJC. Foto: Josep Maria Montaner.

L'exvicepresidenta del Govern Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau, les dues condemnades pel 9-N, intervenen en suport dels detinguts.

14:09 Estudiants de la UAB concentrats. Foto: SEPC

Concentració massiva a la plaça Cívica de la UAB en contra de l'operació de la Guàrdia Civil.

14:07 CRÒNICA Segadors, garbes d'arròs en mà, acompanyen l'alcalde d'Amposta a Fiscalia. Informen Jonathan Oca i Sofia Cabanes.

14:07 De Gispert acaba la seva intervenció i assegura: "El dia 2 serem ja a la República catalana".

14:05 L'ex presidenta del Parlament Núria de Gispert afirma que l'Estat espanyol "no ens estima", i agrega: "Només vol els nostres diners i la nostra feina. Això amb Franco sí passava".

14:02 Jordi Solé demana que "Brussel·les, espavila", ja que el xoc amb l'Estat espanyol és "un afer intern de la Unió Europea" i no només d'Espanya.

13:58 L'eurodiputat d'ERC Jordi Solé titlla els detinguts de "represaliats polítics" i afegeix: "Mariano te has pasado".

13:58 L'eurodiputat del PDECat Ramon Tremosa anima a mantenir "la revolució pacífica" i augura que l'1-O seran milions de catalans els que votaran mentre que "ells només són uns milers de policies".

13:57 Intervé el secretari d'Economia del Govern, Pere Aragonès, que demana la posada en llibertat dels detinguts, i promet "per sempre fidels" al servei del poble.

13:52 Forcadell anima a votar l'1 d'octubre "amb dignitat i per dignitat".

13:51 Carme Forcadell demana "no caure en provocacions" davant la "repressió" de l'Estat espanyol.

13:50 La presidenta del Parlament afirma, com ha fet Cuixart, que els detinguts són "els nostres herois i heroïnes".