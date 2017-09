La Fundació ACE homenatja als voluntaris que participen en la recerca per l'Alzheimer

Imatge del vídeo de la campanya Regala Memòria 2017. Foto: Fundació ACE

La Fundació ACE - Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center ha homenajat els 200 voluntaris que participen en l'estudi FACEHBI, un projecte de recerca de la primera Unitat de Prevenció i Diagnòstic Precoç de l'Alzheimer que hi ha a l'estat espanyol, que analitza des de 2014 l'evolució d'aquestes persones sanes, amb queixes subjectives de pèrdua de memòria. Així, pretén mesurar la relació entre aquestes queixes i el desenvolupament d'una demència o de l'Alzheimer, i poder posar l'èmfasi en la detecció i el diagnòstic ultra precoç dels canvis fisiològics que es donen en la malaltia per poder aportar coneixement científic per tal de desenvolupar fàrmacs.Aquests fàrmacs podrien incidir en les fases inicials de l'Alzheimer, i es podrien obtenir gràcies a aquests 200 voluntaris que tenen un seguiment basat en proves mèdiques i neuropsicològiques. Aquest, permet l'observació de la seva evolució per detectar possibles símptomes de demència i establir indicadors que relacionin aquestes queixes de memòria inicials amb l'aparició de la malaltia.Es tracta d'una investigació que s'ampliarà en els pròxims 3 anys, comptant amb el suport de Grífols, Araclon i Pyramal i aportarà, també, eines per sistematitzar la participació del mateix malalt en la detecció dels primers símptomes de l'Alzheimer.Aquest dimecres es va celebrar a l'Auditori AXA de Barcelona un acte d'homenatge a les 200 persones que participen en l'estudi, així com als seus familiars i als patrocinadors de la investigació. La celebració va comptar amb la participació de la doctora Mercè Boada, que va assistir aquests dies a l'Alzheimer Summit a Lisboa, i del Dr. Octavio Rodríguez, coordinador del projecte. Els experts parlaran dels reptes de futur d'una malaltia que pot afectar a qualsevol persona i que passen per una predicció que permeti arribar a temps a un tractament efectiu.El periodista Josep Puigbó serà l'encarregat de conduir l'acte i entrevistarà, en directe, quatre voluntaris del FACEHBI que compartiran amb el públic les seves experiències i motivacions personals. A més, la trobada va comptar amb la participació del músic Pep Poblet que va interpretar al saxo Mandela, un tema que va cedir a Fundació ACE per celebrar els seus 20 anys d'existència i que forma part de la banda sonora de l'entitat.La Fundació ACE és la impulsora de la primera Unitat de Prevenció i Diagnòstic Precoç de l'Alzheimer, una iniciativa pionera a l'Estat espanyol, que vol intensificar i concentrar tots els projectes que tenen com a fi la prevenció i el diagnòstic en fase lleu de la malaltia. La Dra. Mercè Boada, directora mèdica i fundadora de la Fundació, explica que "els experts coincideixen en què és rellevant identificar els símptomes del trastorn com més aviat millor, ja que els actuals tractaments contra l'Alzheimer són més efectius en les fases inicials d'aquesta demència".També coincidint amb l'acte, la Fundació ACE presentarà oficialment el vídeo de la campanya Regala Memòria 2017, que vol sensibilitzar la societat en la necessitat de col·laborar en la recerca, recordant que "la malaltia ens pot afectar a tots".

