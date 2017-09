Jorge Javier Vázquez proposa una solució per al procés català

Jorge Javier Vázquez Foto: Europa Press

"Que hi hagi referèndum i que surti el 'no'". Així de clara (i de complicada) és la solució que proposa Jorge Javier Vázquez per resoldre la qüestió catalana, "esgotat i sense ganes d'escoltar ni uns ni altres". En un article publicat a la revista Lecturas , el popular presentador dona la seva opinió sobre el procés català després de l'ofensiva de l'Estat contra la Generalitat per aturar l'1 d'octubre.Explica que estava veient un debta a la televisió i una persona del públic s'havia adormit. Parlaven del referèndum. "Em vaig sentir molt pròxim a aquella senyora", escriu Vázquez. "Només espero que ens treguin aviat d'aquest estat de sopor en què ens han ficat totes dues parts", diu, i això passa, segons ell, perquè "hi hagi un referèndum". La seva prioritat, que guanyi el "no".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)