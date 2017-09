En llibertat tres dels detinguts en la macrooperació de l'Estat contra l'1-O

VÍDEO La Guàrdia Civil imputa els delictes sedició i desobediència a Xavier Puig Farré https://t.co/M8IYjK0G8G pic.twitter.com/cIF4pSxuen — NacióDigital (@naciodigital) 21 de setembre de 2017

Pau Furriol, a l'esquerra, sortint de la comissaria de la Guàrdia Civil a Travessera de Gràcia Foto: ACN

La Guàrdia Civil ha deixat en llibertat amb càrrecs a l'empresari Pau Furriol, propietari de la nau de Bigues i Riells (Barcelona) on els agents van confiscar gairebé deu milions de paperetes per votar en el referèndum de l'1 d'octubre, i a Xavier Puig, cap de l'Àrea TIC del Departament d'Afers, Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència. Natàlia Garriga, directora de Serveis de Vicepresidència, també queda en llibertat.Segons han informat fonts de la seva defensa, tant Furriol com Puig han quedat en llibertat passades les 14 hores d'aquest dijous, després d'haver estat detingut el dimecres en l'operació policial contra la preparació del referèndum i haver estat traslladats a la caserna de l'Institut Armat en la Travessera de Gràcia de Barcelona i de Sant Andreu de la Barca, respectivament.La Guàrdia Civil li atribueix al propietari de la nau el suposat delicte de sedició, a més de desobediència i prevaricació, igual que a diversos càrrecs públics arrestats. Pel que fa a Puig, segons ha pogut saber, el cos armat l'acusa de sedició i desobediència."Enteníem que la detenció no té fonaments, i el fet que hagi pogut sortir acredita que no era necessari que el detinguessin", ha explicat l'advocada de Puig a la sortida de la comandància e la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca, on estava detingut des d'ahir. És per això que defensa que la seva feina era la d'un tècnic, sense càrrec polític, i que se centrava en la web del referèndum."Hi ha detinguts que són posats en llibertat notablement quan la base de la detenció és extraordinàriament feble", ha apuntat Labarta, que ha afegit que Puig és "una persona honesta i íntegra que fa la seva feina i a qui no calia fer passar aquest calvari".Pel que fa a Furriol, la Guàrdia Civil va requisar en la seva nau gairebé deu milions de paperetes per votar "sí/no" en el referèndum suspès pel Tribunal Constitucional, a més d'una altra documentació relativa a l'1-O com a actes de constitució de meses, de recomptes i d'incidències, entre uns altres.L'advocat de Furriol havia demanat un habeas corpus -una compareixença davant un jutge per valorar si una detenció és irregular- però va ser rebutjat amb l'argument que no s'han vulnerat els seus drets.

