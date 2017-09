Llibertat provisional per a quatre dels detinguts pels preparatius de l'1-O

VÍDEO La Guàrdia Civil imputa els delictes sedició i desobediència a Xavier Puig Farré https://t.co/M8IYjK0G8G pic.twitter.com/cIF4pSxuen — NacióDigital (@naciodigital) 21 de setembre de 2017

Pau Furriol, a l'esquerra, sortint de la comissaria de la Guàrdia Civil a Travessera de Gràcia Foto: ACN

La Guàrdia Civil ha deixat en llibertat provisional aquest dijous al migdia a quatre dels detinguts aquest dimecres pels preparatius de l'1-O, després que aquest dimecres a la nit ja ho fes amb tres arrestats més. Primer ha estat l'empresari de la nau industrial de Bigues i Riells on es van trobar quasi 10 milions de paperetes, Pau Furriol, i després un dels alts càrrecs de la Conselleria d'Afers Exteriors, Xavier Puig Farré. Posteriorment també ha quedat en llibertat Mercè Martínez, tècnica de Vicepresidència a qui també se li ha denegat l''habeas corpus', així com Natàlia Garriga, directora de Serveis de Vicepresidència, a qui s'atribueix els delictes de malversació, sedició i desobediència. Totes dues eren a la Comandància de Travessera de Gràcia.Furriol estava detingut a la Comandància de la Travessera de Gràcia de Barcelona, mentre que Xavier Puig Farré ha passat la nit a la caserna de Sant Andreu de la Barca. A tots dos se'ls va denegar l''habeas corpus' que van denegar aquest dimecres a la tarda, i ara estan a l'espera que el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona els citi a declarar pels delictes de sedició i desobediència que els atribueix la Guàrdia Civil. A Furriol també li atribueixen el de col·laboració amb la malversació de fons públics.En sortir Xavier Puig, responsable de tecnologia d'Afers Exteriors, la seva advocada, Eva Labarta, ha dit que la posada en llibertat, tot i ser denegat l''habeas corpus' evidencia que "la detenció no era imprescindible, no calia fer-li passar aquest calvari per donar-li la llibertat al dia següent". Com que hi ha secret de sumari, encara no es coneixen els indicis contra ell i ha recordat que Puig està preparant la web del referèndum, que no és delicte convocar-lo, ha dit Labarta. Per la seva banda, Pau Furriol ha dit que l'han tractat "bé" i espera que "tot acabi bé".Maria Teresa Velasco, advocada de Garriga, ha explicat que la detinguda està "molt cansada" per la tensió viscuda les últimes hores i dóna les gràcies pel suport del seus companys i la mobilització de la ciutadania.En l'operació de la Guàrdia Civil hi va haver una quinzena de detinguts, tres dels quals van sortir en llibertat amb càrrecs el mateix dimecres després de negar-se a declarar davant de la Guàrdia Civil, que els atribueix els delictes de desobediència i sedició. Es tracta de Joan Ignasi Sánchez, assessor informàtic d'Opinió de Governació David Palanques, de l'oficina tècnica de projectes del Departament de Treball i Afers Socials, David Franco, cap de desenvolupament TIC i Comunicacions de la Generalitat. Ara s'està a l'espera de saber què passa amb els altres set dels 14 arrestats, si queden en llibertat aquest dijous a la tarda o passen a disposició judicial aquest divendres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)