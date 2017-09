VÍDEO El contundent discurs de Jordi Cuixart: «Estem aturant un cop d'estat»

El sobiranisme, mobilitzat ja de forma permanent a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, exhibeix múscul. "Estem aturant un veritable cop d'Estat", ha proclamat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, davant les milers de persones concentrades al Passeig de Lluís Companys per reivindicar el dret a vot i exigir que siguin alliberades





Jordi Cuixart, visiblement afònic, ha criticat que l'estat espanyol s'assembla a "un estat repressor" com Turquia, que "no respecta la llibertat d'expressió". El president d'Òmnium Cultural ha afirmat que els detinguts "no són delinqüents", sinó "herois i lluitadors", i promet que ningú quedarà enrere. La seva intervenció ha anat acompanyada de crits d'"és una urna, no mossega".

Jordi Cuixart, aquest matí a l'Arc de Triomf de Barcelona. Foto: Josep Maria Montaner

Concentració independentista al TSJC. Foto: Josep Maria Montaner

Concentració al TSJC per reclamar l'alliberament dels detinguts. Foto: Josep Maria Montaner

Concentració independentista al TSJC. Foto: Josep Maria Montaner

Les entitats sobiranistes, dinamitzadores de les mobilitzacions amb el suport dels partits favorables al dret a l'autodeterminació, van fer anit una crida a una concentració "permanent" a partir de les 12 del migdia . Aquesta vegada, a diferència de la improvisació organitzativa de dimecres, s'ha previst tota una logística per poder mantenir la mobilització durant hores i, asseguren, fins i tot dies.El degoteig de persones ha anat in crescendo a partir de quarts de dotze del matí al Passeig de Lluís Companys. L'objectiu, segons van anunciar Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium Cultural), és no moure's d'aquest espai fins que es posin en llibertat tots els detinguts en la macrooperació de la Guàrdia Civil contra el referèndum –cal recordar que hores d'ara hi ha dotze persones en dependències policials-.Dirigents dels partits sobiranistes també han participat a la protesta, com ara la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha demanat votar "per dignitat"; la consellera de Governació, Meritxell Borràs; el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech; el de Podem, Albano Dante Fachin; l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias o l'expresidenta del Parlament Núria De Gispert.Com ja van fer ahir, els manifestants més matiners han entonat càntics com "votarem", "independència" i "fora les forces d'ocupació". També han cantat Els segadors.

