El TC imposa la primera multa: 12.000 euros diaris a la Sindicatura Electoral

El Tribunal Constitucional (TC) ha estrenat aquest dijous la seva facultat de multar càrrecs públics amb una sanció de 12.000 euros diaris a cada un dels membres de la Sindicatura Electoral i 6.000 per a cada un dels integrants de l'òrgan a cada demarcació. És el primer cop que el TC fa servir aquesta capacitat de coerció econòmica que li va atribuir el PP amb la reforma de la llei orgànica que el regula i que també permet apartar els càrrecs públics que incompleixen les seves resolucions.Els magistrats va considerar que els membres de la Sindicatura Electoral incomplien les suspensions contra la convocatòria del referèndum i els va donar un termini de 48 hores perquè expliquessin com estaven donant compliment a les seves resolucions. El TC va suspendre per unanimitat la llei del referèndum, els decret de convocatòria de l'1-O i de normes complementàries per a la realització del referèndum i també la resolució del Parlament que designava els cinc membres de la Sindicatura Electoral.L'endemà, el president de la Sindicatura, Jordi Matas, signava una resolució a través de la qual es detallaven els noms dels presidents, vocals i secretaris de cada sindicatura de demarcació. En la resolució es feia constar que la Sindicatura porta a terme aquests nomenaments "d'acord amb les previsions de la llei del referèndum" aprovada al Parlament. En total, es van nomenar 15 persones per a les sindicatures de l'Aran, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.El TC també imposa una sanció de 12.000 euros al secretari general d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, detingut dimecres per la Guàrdia Civil, i de 6.000 a Montserrat Vidal. A més a més, trasllada els fets a la Fiscalia perquè procedeixi, si escau, a exigir la seva responsabilitat penal.Les facultats coercitives que el PP va donar al TC reformant la llei orgànica que el regula consisteixen en multes que van dels 3.000 als 30.000 euros, la suspensió de les funcions dels afectats o, fins i tot, la deducció de testimoni a la fiscalia, és a dir, instar-la a investigar si es poden exigir responsabilitats penals.En aquest cas, la via penal ja està en marxa tot i que no ha calgut la intervenció del TC. La Fiscalia de Barcelona va presentar una querella la setmana passada contra els membres de la Sindicatura Electoral del referèndum nomenats malgrat les suspensions. El ministeri públic els acusa de delictes d'usurpació de funcions públiques, desobediència i malversació.

