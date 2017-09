Les universitats també defensen l'1-O amb concentracions als campus

Les universitats catalanes estan vivint una jornada de concentracions massives en defensa de l'1-O i en contra de l'operació de la Guàrdia Civil. El teixit universitari, format per alumnes, professorat i treballadors, ha volgut mostrar el seu suport inequívoc al dret a decidir, amb accions i concentracions que s'han escampat arreu del territori, de la Universitat de Barcelona a l'Autònoma, passant per Girona o Lleida.En una de les accions més nombroses, més d'un miler de persones s'han concentrat aquest dijous al migdia a plaça cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, en l'acte central d'Universitats per la República. A la jornada hi ha hagut una diada castellera, música i parlaments polítics, que han comptat amb l'exdiputat de la CUP, David Fernàndez, i l'actual diputat de Catalunya Sí que es Pot, Joan Giner, qui han cridat a la "vaga general".El filòsof i eurodiputat Josep Maria Terricabras i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, també s'han adreçat als convocats. Hi ha hagut alguna mostra de rebuig a l'ofensiva de l'Estat contra el referèndum i que va acabar amb una quinzena de detinguts, a més de desenes de registres Centenars d'estudiants de la UdL han omplert el pati de l'edifici del Rectorat per reclamar la dimissió del rector, Roberto Fernández . Els alumnes i membres de la comunitat educativa s'han concentrat a les vuit del matí i després de passar per diversos passadissos de la universitat han clamat a favor de la dimissió de Fernández, que es va oposar a que la UdL donés suport al referèndum de l'1 d'octubre.El rector va assegurar durant un Consell de Govern que la universitat havia de ser neutral davant el procés impulsat pel Govern de la Generalitat. ​Els estudiants han convocat una manifestació aquesta tarda a partir de les sis al mateix edifici del Rectorat i després es sumaran a l'encartellada unitària a la plaça de la Paeria.La Universitat de Girona també ha viscut concentracions davant del Rectorat en defensa de les institucions nacionals de Catalunya i del referèndum de l'1-O, tal com ha anunciat el propi organisme. Al seu torn, a Manresa unes 200 persones, entre estudiants, professorat i treballadors d'UManresa-Fundació Universitària del Bages, s'han concentrat en defensa de la democràcia La concentració, que s'ha fet a les escales de l'edifici principal del Campus Manresa de la UVic-UCC, l'han convocat un grup d'alumnes de segon curs d'Infermeria, que han repartit cartells reclamant democràcia i que han llegit un manifest en el qual defensen el dret a vot i rebutgen i vinculen les actuacions policials d'aquest 20 de setembre a actituds pròpies d'una dictadura. La lectura del manifest ha culminat amb aplaudiments i amb els crits dels assistents amb el lema Votarem.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)