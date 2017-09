Units Podem, PNB, Bildu i Compromís fan costat a les forces catalanes al Congrés

📸 Trobada de partits al #Congreso per analitzar la situació actual a Catalunya i la voluntat de votar el pròxim 1-O #SíAlMillorPaís pic.twitter.com/TDol13HAH4 — Partit Demòcrata (@Pdemocratacat) 21 de septiembre de 2017

ERC, PDECat, En Comú Podem, Units Podem, PNB, Bildu i Compromís han fet una compareixença conjunta aquest dijous al Congrés per "exigir la llibertat" dels detinguts en l'operació policial contra el referèndum. Han mostrat la seva "preocupació, inquietud i tristesa" pel fets ocorreguts dimecres a Catalunya, amb 41 registres i una quinzena de detinguts. Per això, han llençat un missatge al govern espanyol per tal que busqui el "diàleg" i han denunciat "els atacs als drets democràtics".Per part d'ERC, el portaveu al Congrés, Joan Tardà, ha llençat un missatge de solidaritat per als detinguts i les seves famílies i ha afirmat que "és un sense sentit" aturar el referèndum per la via de les detencions. "Prova d'això és la resposta cívica de la ciutadania catalana i espanyola, a la que volem agrair la seva solidaritat", ha manifestat."Exigim democràcia i diàleg i que s'acabi ja l'atac a les llibertats", ha dit Lucia Martín, d'En Comú Podem. Per part del PDECat, el portaveu adjunt, Jordi Xuclà, ha afirmat que "el diàleg i l'acord polític són l'única via per restablir els canals de convivència".Els representants de les diferents formacions han volgut enviar un missatge conjunt per criticar les detencions -entre les quals hi ha alts càrrecs del govern- i han assegurat que aquesta no és la via per solucionar el conflicte polític. Per això, han fet una crida per "exigir la posada en llibertat" dels detinguts i també han demanat al govern de Mariano Rajoy que aposti pel diàleg.La compareixença no ha comptat amb el suport d'altres partits de l'oposició com PSOE o C's. Tanmateix, Xuclà ha assegurat que està rebent missatges privats de diputats socialistes que també comparteixen que "s'estan degradant els drets fonamentals".

