Puigdemont redobla el pols amb l'Estat per l'1-O després de les detencions

- Intervenció dels Mossos: el diari El Mundo publica aquest dijous que l'Estat està disposat a "substituir" els Mossos per cossos policials espanyols arran d'una presumpta "passivitat" dels comandaments catalans. A la conselleria d'Interior, liderada per Joaquim Forn, fa temps que es tem l'aplicació de la llei de seguretat nacional com a via per prendre el control dels Mossos. Malgrat això, ahir el cos policial català va actuar per permetre que la Guàrdia Civil pogués sortir de la conselleria d'Economia amb l'oposició dels manifestants.



- Suspensió de l'autonomia: "de facto", diu Puigdemont, l'autogovern català ja està suspès arran de les intervencions policials. Ara bé, Rajoy va amenaçar la setmana passada amb mesures més dures, i si el pols per l'1-O segueix no es pot descartar absolutament res. L'executiu espanyol sosté que només necessita "dies" per aplicar l'article 155 de la Constitució, i el PSOE ja urgeix Rajoy a aclarir si el farà servir. Un moviment com aquest encara generaria més resposta al carrer.



- Diàleg: el ministre d'Economia, Luis de Guindos, s'ha obert en una entrevista al Financial Times a negociar el pacte fiscal que el govern espanyol va negar a Artur Mas fa exactament cinc anys. Una proposta que fins ara cap membre de l'executiu s'havia atrevit a fer en públic. El diàleg entre els dos governs està congelat des del mes de gener, data de l'última reunió entre Puigdemont i Rajoy.