VÍDEO Concentració massiva a la UAB en defensa del referèndum

14:20 Gabriela Serra emplaça a votar l'1-O i a fer veure a Rajoy que "amb la dignitat del poble català no s'hi juga".

14:19 La diputada de la CUP al Parlament Gabriela Serra afirma: "Ens hem constituït com un contrapoder, el més gran de la història de Catalunya des de la Guerra Civil".

14:18 Irene Rigau anima a lluitar per la independència com "un sol poble".

14:17 Joana Ortega: "Catalunya no serà el que vulgui un tribunal, Catalunya serà el que vulgui la gent".

14:16 Ortega afirma que a l'Estat "no han entès res, i tornen a no entendre res".

L'exvicepresidenta del Govern Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau, les dues condemnades pel 9-N, intervenen en suport dels detinguts.

Concentració massiva a la plaça Cívica de la UAB en contra de l'operació de la Guàrdia Civil.

14:07 CRÒNICA Segadors, garbes d'arròs en mà, acompanyen l'alcalde d'Amposta a Fiscalia. Informen Jonathan Oca i Sofia Cabanes.

14:07 De Gispert acaba la seva intervenció i assegura: "El dia 2 serem ja a la República catalana".

14:05 L'ex presidenta del Parlament Núria de Gispert afirma que l'Estat espanyol "no ens estima", i agrega: "Només vol els nostres diners i la nostra feina. Això amb Franco sí passava".

14:02 Jordi Solé demana que "Brussel·les, espavila", ja que el xoc amb l'Estat espanyol és "un afer intern de la Unió Europea" i no només d'Espanya.

13:58 L'eurodiputat d'ERC Jordi Solé titlla els detinguts de "represaliats polítics" i afegeix: "Mariano te has pasado".

13:58 L'eurodiputat del PDECat Ramon Tremosa anima a mantenir "la revolució pacífica" i augura que l'1-O seran milions de catalans els que votaran mentre que "ells només són uns milers de policies".

13:57 Intervé el secretari d'Economia del Govern, Pere Aragonès, que demana la posada en llibertat dels detinguts, i promet "per sempre fidels" al servei del poble.

13:52 Forcadell anima a votar l'1 d'octubre "amb dignitat i per dignitat".

13:51 Carme Forcadell demana "no caure en provocacions" davant la "repressió" de l'Estat espanyol.

13:50 La presidenta del Parlament afirma, com ha fet Cuixart, que els detinguts són "els nostres herois i heroïnes".

13:50 Carme Forcadell agraeix la mobilització ciutadana i diu que és per defensar la llibertat dels detinguts: "No esteu sols, us volem amb les vostres famílies i no pararem fins a que ho aconseguim".

13:49 Intervé la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que és rebuda amb crits de "presidenta".

13:44 L'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, explica que ja són més de 55 alcaldes que han passat per la Fiscalia o tenen citacions per anar-hi.

Jordi Cuixart critica que l'Estat espanyol s'assembla a "un estat repressor" com Turquia, que "no respecta la llibertat d'expressió".

13:40 La CGT convoca una vaga general a Catalunya per al 3 d'octubre per protestar contra "les llibertats i drets civils trepitjats, la precarietat salvatge, la repressió normalitzada a les empreses, al carrer, els atacs a la llibertat d’expressió sindical o d'altra mena, en un estat autoritari".

13:40 Jordi Cuixart, visiblement afònic, com Jordi Sànchez.

13:37 Jordi Cuixart: "El poble de Catalunya està aturant un veritable cop d'Estat". Crits d'"és una urna, no mossega" durant la intervenció de Cuixart.

13:36 Jordi Cuixart, d'Òmnium, afirma que els detinguts "no són delinqüents", sinó "herois i lluitadors", i promet que ningú quedarà enrere.

13:33 Són irregulars les detencions d'alts càrrecs? Cinc claus que qüestionen l'ofensiva judicial contra l'1-O. L'opacitat del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona empara una macrooperació de la Guàrdia Civil contra el referèndum.

13:32 Jordi Sànchez anuncia que seran al davant del TSJC fins que surtin en llibertat els detinguts. "No són delinqüents", defensa.

Xiulets contra el TSJC, TC i especialment contra el govern de Mariano Rajoy durant la intervenció de Jordi Sànchez.

13:25 Jordi Sànchez, als concentrats: "El nostre Estat és la gent, és el poble i aquest Estat és imbatible, sou vosaltres".

13:23 Comencen els parlaments. Una portaveu agraeix la mobilització, demana un aplaudiment per als voluntaris de l'ANC i afirma: "Avui som més que ahir i cada cop serem més".

13:22 Els participants a la concentració criden "votarem" i "fora les forces d'ocupació" mentre xiulen als Mossos just abans que parlin l'ANC i Òmnium.

Els presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart se sumen a la concentració davant del TSJC. També hi ha la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

13:14 Pablo Iglesias assegura des del Congrés que Rajoy està actuant com un "irresponsable" i demana que no "s'amagui" darrere dels jutges i de la Fiscalia. "Cal diàleg per trobar la solució més sensata i democràtica", ressalta.

13:10 Clavells pel jutge que ha ordenat l'operació contra el referèndum. José Antonio Ramírez Sunyer instrueix la causa pel cas Vidal sota secret de sumari.

13:00 Milan Kalina, home de Mercè Martínez, arrestada en el macrooperatiu policial contra el referèndum: "Set guàrdies civils van envoltar la meva dona i els meus dos fills menors". L'exjugador d'handbol de Barcelona denuncia a RAC1 que encara no ha pogut veure la seva companya.

12:55 Diputats d'ERC, el PDECat, En Comú Podem, Podem, Izquierda Unida, En Marea, PNB, Bildu i Compromís compareixen al Congrés per condemnar el setge policial a l'1-O. Joan Tardà, Jordi Xuclà, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Francesc Vendrell, Aitor Esteban i Joan Baldoví critiquen l'actuació de Rajoy i reclamen una "solució política" davant de la situació a Catalunya.

12:44 Ja són centenars de persones concentrades al davant del TSJC. Duen cartells demanant votar l'1 d'octubre.

"Esto con Franco sí pasaba" i "Els carrers seran sempre nostres". Un nodrit grup d'estudiants avança per la Diagonal cap a l'Arc de Triomf.

12:28 Junqueras admet que el setge de la Guàrdia Civil «altera» el referèndum. El vicepresident destaca que la millor moció de censura contra Mariano Rajoy és que l'1-O tingui èxit.

12:26 Albiol diu que estan preparats per un intent de DUI i alerta d'un «conflicte civil». El president del Partit Popular català ha demanat unes noves eleccions «autonòmiques».

12:24 La mobilització permanent s'instal·la a les portes del TSJC. Centenars de persones es concentren per demanar que siguin alliberats els detinguts per l'1-O i exigir el dret a vot.

12:22 De Guindos s'obre ara a negociar el pacte fiscal que va negar a Mas. En una entrevista al Financial Times, el ministre espanyol explica que en aquell moment no va ser possible per la delicada situació de l'economia.

VÍDEOS Comença la concentració «permanent» al TSJC: l'objectiu és mantenir-la fins a l'alliberament de tots els detinguts.

12:02 Concentració a Tarragona en suport a l'alcalde d'Amposta: crits de "volem votar", "no tenim por" i alçant arròs.

Comença la concentració «permanent» al TSJC. Les entitats sobiranistes han fet una crida a mantenir-la fins que s'alliberin tots els detinguts.