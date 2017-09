Montserrat Tura, premi Carles Rahola amb una reivindicació del catalanisme rabassaire

David Nel·lo, guanyador del Prudenci Bertrana Foto: Víctor P. de Óbalos

Els premis literaris de Girona ja tenen guanyadors. Montserrat Tura ha obtingut el Premi Carles Rahola amb una revindicació del catalanisme rabassaire que parteix de la memòria familiar i del seu propi avi, Feliu Tura Valldeoriola. Al seu torn, David Nel·lo s'emporta el 50è Premi Prudenci Bertrana amb Melissa i Nicole, una novel·la sobre fins on estem disposats a arribar per fer feliços els qui ens envolten. .Albert Garcia ha estat el guardonat amb el 40è Premi Miquel de Palol de poesia, un dels més prestigiosos del panorama poètic català, per La saliva dels morts, un recorregut individual per un escenari devastat i en silenci. Per últim, Xavier Gual ha guanyat el 32è Premi Ramon Muntaner amb La noia de la caravana, un thriller que gira al voltant d’una trama policial i mafiosa.Melissa i Nicole és una novel·la que mostra els límits que estem disposats a creuar per ser feliços i les conseqüències de traspassar-los. Els Callahan i els Vinyals es troben casualment en una petita illa del mar Bàltic. Aquest escenari nòrdic serà testimoni d’uns esdeveniments que canviaran per sempre les seves vides.La vigília del solstici d’estiu, dues famílies visiten la petita illa de Fårö, a pocs quilòmetres de l’illa sueca de Gotland, al mar Bàltic. Uns i altres, els Callahan i els Vinyals, passegen amb els cotxes suecs que han llogat. Així doncs, què els uneix? Tot i res. La filla dels Callahan, la Melissa, és ben americana. La Nicole Vinyals, en canvi, és la perfecta jove parisenca. Tanmateix, després de la trobada fortuïta, els esdeveniments se succeiran en un brevíssim període de pocs dies i sacsejaran completament l’existència de les dues famílies.Creat el 1968, el Premi Prudenci Bertrana acull originals escrits en català i té una dotació de 30.000 euros. Enguany, el jurat ha estat format per Xavier Cortadellas, Glòria Gasch, Llucia Ramis, Guillem Terribas i Albert Villaró. Columna Edicions publicarà Melissa i Nicole, de David Nel·lo, el proper 29 de novembre.Montserrat Tura ha obtingut el Premi Carles Rahola d’assaig per República pagesa, una vindicació del catalanisme rabassaire que parteix de la memòria familiar. Els fets més significatius del catalanisme polític de la primera meitat del segle XX els ubiquem a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Però cal no oblidar que la Catalunya on naixia la reivindicació catalanista i de progrés era massivament pagesa, on el pes d’una victòria o una derrota electoral requeia en els municipis petits.L’assaig parteix del cas concret d'un dels líders rabassaires, Feliu Tura Valldeoriola, de Mollet del Vallès, fundador –juntament amb altres pagesos joves– de la Unió de Rabassaires. La seva lluita per organitzar-se, per obtenir coneixements i per aconseguir una vida millor per als seus fills va ser estroncada brutalment per la guerra civil espanyola.Editorial Pòrtic publicarà República pagesa. Vindicació del catalanisme rabassaire, de Montserrat Tura, el proper mes de gener. La dotació del premi és de 6.000 euros i el jurat està format per Ignasi Aragay, Francesc-Marc Álvaro, Josep Lluch, Joaquim Nadal i Mariàngela Vilallonga.Albert Garcia Elena ha estat el guardonat amb el 40è Premi Miquel de Palol. Al llarg de cinquanta-cinc poemes breus i esmolats, La saliva dels morts proposa un recorregut individual per un escenari devastat i en silenci. El llibre de Garcia Elena és una crua confessió personal -allunyada de tot lirisme- que gira al voltant de la identitat i de l’espècie humana i el seu lloc al món, sense altre testimoni que la consciència del jo-poètic.Després de publicar tres llibres de relats breus durant els anys noranta, Garcia Elena entra en un silenci literari que trenca amb els premis Màrius Torres i Vicent Andrés Estellés. Un esclat que el situa entre els talents de la poesia catalana actual. Edicions Proa publicarà el llibre el proper mes de gener. El premi compta amb una dotació de 2.400 euros i amb un jurat format per Sam Abrams, Eva Baltasar, Rosa Font, Pere Gimferrer i Francesc Parcerisas.Xavier Gual ha obtingut el 32è Premi de Literatura Juvenil Ramon Muntaner amb La noia de la caravana, un thriller al voltant d’una trama policial i mafiosa que narra les aventures d'una adolescent de setze anys que marxa de cap de setmana amb un noi que li agrada. Quan arriben al càmping abandonat on s’estaran, ella té una mica de por, però ell la tranquil·litza i passen la nit plegats en una caravana. L’endemà al matí, però, el noi ha desaparegut i ella comença a fer descobriments estranys.La Laura viurà una sèrie d’aventures cada cop més perilloses fins a aconseguir resoldre el gran enigma en què s’ha vist involucrada i vèncer el monstre que l’assetja, que li és molt més proper del que ella es pensava. Creat el 1986, aquest premi de literatura juvenil en llengua catalana té una dotació de 6.000 euros, a més de la publicació de l’obra sota el segell Fanbooks. Enguany han format part del jurat Patrizia Campana, David Cirici, Núria Martín, Francesc Miralles i Marta Vilagut.

