MINUT a MINUT La mobilització permanent pel referèndum, en directe

13:36 Jordi Cuixart, d'Òmnium, afirma que els detinguts "no són delinqüents", sinó "herois i lluitadors", i promet que ningú quedarà enrere.

13:33 Són irregulars les detencions d'alts càrrecs? Cinc claus que qüestionen l'ofensiva judicial contra l'1-O. L'opacitat del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona empara una macrooperació de la Guàrdia Civil contra el referèndum.

13:32 Jordi Sànchez anuncia que seran al davant del TSJC fins que surtin en llibertat els detinguts. "No són delinqüents", defensa.

13:30 Jordi Sànchez a la concentració. Foto: Josep Maria Montaner.

Xiulets contra el TSJC, TC i especialment contra el govern de Mariano Rajoy durant la intervenció de Jordi Sànchez.

13:25 Jordi Sànchez, als concentrats: "El nostre Estat és la gent, és el poble i aquest Estat és imbatible, sou vosaltres".

13:23 Comencen els parlaments. Una portaveu agraeix la mobilització, demana un aplaudiment per als voluntaris de l'ANC i afirma: "Avui som més que ahir i cada cop serem més".

13:22 Els participants a la concentració criden "votarem" i "fora les forces d'ocupació" mentre xiulen als Mossos just abans que parlin l'ANC i Òmnium.

13:12 Jordi Sànchez a la concentració. Foto: Josep Maria Montaner

Els presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart se sumen a la concentració davant del TSJC. També hi ha la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

13:14 Pablo Iglesias assegura des del Congrés que Rajoy està actuant com un "irresponsable" i demana que no "s'amagui" darrere dels jutges i de la Fiscalia. "Cal diàleg per trobar la solució més sensata i democràtica", ressalta.

13:10 Clavells pel jutge que ha ordenat l'operació contra el referèndum. José Antonio Ramírez Sunyer instrueix la causa pel cas Vidal sota secret de sumari.

13:00 Milan Kalina, home de Mercè Martínez, arrestada en el macrooperatiu policial contra el referèndum: "Set guàrdies civils van envoltar la meva dona i els meus dos fills menors". L'exjugador d'handbol de Barcelona denuncia a RAC1 que encara no ha pogut veure la seva companya.

12:55 Diputats d'ERC, el PDECat, En Comú Podem, Podem, Izquierda Unida, En Marea, PNB, Bildu i Compromís compareixen al Congrés per condemnar el setge policial a l'1-O. Joan Tardà, Jordi Xuclà, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Francesc Vendrell, Aitor Esteban i Joan Baldoví critiquen l'actuació de Rajoy i reclamen una "solució política" davant de la situació a Catalunya.

12:44 Ja són centenars de persones concentrades al davant del TSJC. Duen cartells demanant votar l'1 d'octubre.

12:41 Estudiants manifestant-se aquest dijous a Barcelona Foto: Pep Martí

"Esto con Franco sí pasaba" i "Els carrers seran sempre nostres". Un nodrit grup d'estudiants avança per la Diagonal cap a l'Arc de Triomf.

12:28 Junqueras admet que el setge de la Guàrdia Civil «altera» el referèndum. El vicepresident destaca que la millor moció de censura contra Mariano Rajoy és que l'1-O tingui èxit.

12:26 Albiol diu que estan preparats per un intent de DUI i alerta d'un «conflicte civil». El president del Partit Popular català ha demanat unes noves eleccions «autonòmiques».

12:24 La mobilització permanent s'instal·la a les portes del TSJC. Centenars de persones es concentren per demanar que siguin alliberats els detinguts per l'1-O i exigir el dret a vot.

12:22 De Guindos s'obre ara a negociar el pacte fiscal que va negar a Mas. En una entrevista al Financial Times, el ministre espanyol explica que en aquell moment no va ser possible per la delicada situació de l'economia.

12:19 Xavier Domènech, entre els concentrats. Foto: Jordi Bes.

12:12 Concentració al TSJC per reclamar l'alliberament dels detinguts. Foto: Josep Maria Montaner

VÍDEOS Comença la concentració «permanent» al TSJC: l'objectiu és mantenir-la fins a l'alliberament de tots els detinguts.

12:02 Concentració a Tarragona en suport a l'alcalde d'Amposta: crits de "volem votar", "no tenim por" i alçant arròs.

11:54 Concentració independentista al TSJC. Foto: Josep Maria Montaner

Comença la concentració «permanent» al TSJC. Les entitats sobiranistes han fet una crida a mantenir-la fins que s'alliberin tots els detinguts.

11:47 Albiol diu que "no acceptarem que s'unsulti el nostre país acusant-lo de ser un estat repressors". Això és "una ofensa pels 44 milions d'espanyols".

11:40 El Grup Barnils crida periodistes, professionals de la comunicació i ciutadans a concentrar-se avui, a les vuit del vespre, per la llibertat de premsa. L'acte comptarà amb els periodistes Mònica Terribas i Jordi Évole, que seran els encarregats de llegir el manifest que ja suma prop de 4.000 adhesions.

11:31 Desenes de persones comencen a arribar davant del TSJC. Comencen els primers crits d'"independència", "democràcia", "votarem" i "fora les forces d'ocupació".

11:17 Els moviments socials de les universitats catalanes criden a fer una aturada general indefinida.

11:02 Arc de Triomf es comença a omplir de manifestants. Desenes de persones es concentren a les portes del Palau de Justícia una hora abans de la mobilització convocada per les entitats.

10:45 Lluís Salvadó continua detingut. Familiars denuncien la falta d'informació sobre el seu estat.

10:43 La macrooperació de la Guàrdia Civil impedeix la recaptació de taxes a l'Agència Tributària. Els empresaris de màquines recreatives no poden liquidar els seus impostos trimestrals telemàticament.

10:41 El comercio de los padres de .@Albert_Rivera en Granollers amanece con pintadas y carteles pic.twitter.com/5to5whdJx4 — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) 21 de septiembre de 2017 Albert Rivera creu que l'atac que ha rebut el comerç dels seus pares té responsables "amb nom i cognom": Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.

10:30 Cartells al comerç dels pares d'Albert Rivera. Foto: C's

El comerç dels pares d'Albert Rivera a Granollers ha estat objecte de pintades. També hi han penjat cartells. "Els colpistes ja no només es conformen amb assetjar els diputats, la Guàrdia Civil, els regidors o els funcionaris, sinó que també als seus fills i familiars. No ens callaran, els demòcrates i l'Estat de dret som més forts", ha assegurat Rivera.

10:30 Els alcaldes de Tremp, Sort i Rialp comencen a declarar davant la Fiscalia, informa Jordi Ubach.

10:27 CCOO posa en marxa un servei d’assessorament a treballadors per protegir-los de cara a l'1-O.

09:51 L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, s'acull al dret de no declarar. Ha estat menys de vint minuts a la Fiscalia.

09:21 ​Les protestes a Catalunya, a la portada del "Financial Times". Alguns diaris de França, Portugal o el Regne Unit també publiquen notícies sobre Catalunya a les seves portades de paper.

09:14 Una setantena de persones, concentrats a l'arribada de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, a l'Audiència Provincial per declarar per donar suport val referèndum, informa Jonathan Oca.

09:10 VÍDEO "No esteu sols!", el clam de Barcelona en un emotiu resum de l'ANC. Les imatges publicades per l'entitat al seu Facebook es fan virals en poques hores

09:02 L'escriptor italià Roberto Saviano urgeix l'Estat a alliberar els detinguts. L'autor de "Gomorra", que està amenaçat de mort per la màfia, considera "inacceptables" les detencions d'aquest dimecres a Catalunya.

08:59 Jordi Turull: "No estem preocupats per possibles detencions al Govern, però sí pels ciutadans que pateixen escorcolls". El portaveu del Govern ha explicat a Catalunya Ràdio que l'executiu està "pendent" de garantir assistència jurídica als detinguts, vuit dels quals continuen encara retinguts.

08:32 Els líders de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, han cridat a "la mobilització permanent" des d'aquest dijous a favor del referèndum i en contra de les actuacions per impedir-ho. Pujats a un cotxe de la Guàrdia Civil davant la conselleria d'Economia, han demanat poc abans de la mitjanit que la mobilització comenci dijous a les 12 davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a l'Arc de Triomf de Barcelona, i han recomanat anar-hi amb "tendes de campanya".

08:30 Puigdemont denuncia que Catalunya viu "un estat d'excepció de facto" en una entrevista a France 24. El president remarca que el govern espanyol ha fet els escorcolls i detencions sense un decret.

08:09 PORTADES La premsa espanyola celebra el macrooperatiu policial contra l'1-O. El referèndum continua ocupant les portades dels principals diaris de paper espanyols i catalans.