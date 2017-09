​La parella d'una detinguda: «Set guàrdies civils van envoltar la meva dona i els meus dos fills menors»

Mercè Martínez, responsable de projectes territorials de Vicepresidència, va ser detenida ahir, juntament amb 14 altres alts càrrecs de la Generalitat , al macrooperatiu policial contra el referèndum . La tècnica està acusada de sedició.La seva parella, l'exjugador d'handbol del Barça Milan Kalina, ha denunciat a RAC1 que encara no ha pogut veure la seva dona. Tan sols hi va poder parlar per telèfon, i li va dir que estava bé.Kalina no entén per què l’acusen de sedició, ja que Martínez només és una tècnica que ni tan sols pertany a cap partit: "Quan el lletrat em va explicar què era, gairebé caic de la cadira; la meva dona és l'enemic públic número u”. També lamenta com es va produir l'arrest: “La van detenir quan anava pel carrer amb els meus fills, de 15 i 17 anys. La van envoltar set guàrdies civils. Li van requisar les claus i la van portar a casa per escorcollar-la". Els agents es van emportar un parell d'ordinadors, pen drives, música, entre d'altres aparells informàtics.L'home explica emocionat que, a l'hora del pati de l'institut, la seva filla el va trucar per preguntar què passava amb la seva mare.Kalina ha dit que ja tenia previst anar a votar, però que ara, després de tot el que ha passat, n'està totalment “convençut”.

