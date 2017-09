Junqueras admet que el setge de la Guàrdia Civil «altera» el referèndum

12:24 La mobilització permanent s'instal·la a les portes del TSJC. Centenars de persones es concentren per demanar que siguin alliberats els detinguts per l'1-O i exigir el dret a vot.

12:22 De Guindos s'obre ara a negociar el pacte fiscal que va negar a Mas. En una entrevista al Financial Times, el ministre espanyol explica que en aquell moment no va ser possible per la delicada situació de l'economia.

12:19 Xavier Domènech, entre els concentrats. Foto: Jordi Bes.

12:12 Concentració al TSJC per reclamar l'alliberament dels detinguts. Foto: Josep Maria Montaner

VÍDEOS Comença la concentració «permanent» al TSJC: l'objectiu és mantenir-la fins a l'alliberament de tots els detinguts.

12:02 Concentració a Tarragona en suport a l'alcalde d'Amposta: crits de "volem votar", "no tenim por" i alçant arròs.

11:54 Concentració independentista al TSJC. Foto: Josep Maria Montaner

Comença la concentració «permanent» al TSJC. Les entitats sobiranistes han fet una crida a mantenir-la fins que s'alliberin tots els detinguts.

11:47 Albiol diu que "no acceptarem que s'unsulti el nostre país acusant-lo de ser un estat repressors". Això és "una ofensa pels 44 milions d'espanyols".

11:40 El Grup Barnils crida periodistes, professionals de la comunicació i ciutadans a concentrar-se avui, a les vuit del vespre, per la llibertat de premsa. L'acte comptarà amb els periodistes Mònica Terribas i Jordi Évole, que seran els encarregats de llegir el manifest que ja suma prop de 4.000 adhesions.

11:31 Desenes de persones comencen a arribar davant del TSJC. Comencen els primers crits d'"independència", "democràcia", "votarem" i "fora les forces d'ocupació".

11:17 Els moviments socials de les universitats catalanes criden a fer una aturada general indefinida.

11:02 Arc de Triomf es comença a omplir de manifestants. Desenes de persones es concentren a les portes del Palau de Justícia una hora abans de la mobilització convocada per les entitats.

10:45 Lluís Salvadó continua detingut. Familiars denuncien la falta d'informació sobre el seu estat.

10:43 La macrooperació de la Guàrdia Civil impedeix la recaptació de taxes a l'Agència Tributària. Els empresaris de màquines recreatives no poden liquidar els seus impostos trimestrals telemàticament.

10:41 El comercio de los padres de .@Albert_Rivera en Granollers amanece con pintadas y carteles pic.twitter.com/5to5whdJx4 — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) 21 de septiembre de 2017 Albert Rivera creu que l'atac que ha rebut el comerç dels seus pares té responsables "amb nom i cognom": Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.

10:30 Cartells al comerç dels pares d'Albert Rivera. Foto: C's

El comerç dels pares d'Albert Rivera a Granollers ha estat objecte de pintades. També hi han penjat cartells. "Els colpistes ja no només es conformen amb assetjar els diputats, la Guàrdia Civil, els regidors o els funcionaris, sinó que també als seus fills i familiars. No ens callaran, els demòcrates i l'Estat de dret som més forts", ha assegurat Rivera.

10:30 Els alcaldes de Tremp, Sort i Rialp comencen a declarar davant la Fiscalia, informa Jordi Ubach.

10:27 CCOO posa en marxa un servei d’assessorament a treballadors per protegir-los de cara a l'1-O.

09:51 L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, s'acull al dret de no declarar. Ha estat menys de vint minuts a la Fiscalia.

09:21 ​Les protestes a Catalunya, a la portada del "Financial Times". Alguns diaris de França, Portugal o el Regne Unit també publiquen notícies sobre Catalunya a les seves portades de paper.

09:14 Una setantena de persones, concentrats a l'arribada de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, a l'Audiència Provincial per declarar per donar suport val referèndum, informa Jonathan Oca.

09:10 VÍDEO "No esteu sols!", el clam de Barcelona en un emotiu resum de l'ANC. Les imatges publicades per l'entitat al seu Facebook es fan virals en poques hores

09:02 L'escriptor italià Roberto Saviano urgeix l'Estat a alliberar els detinguts. L'autor de "Gomorra", que està amenaçat de mort per la màfia, considera "inacceptables" les detencions d'aquest dimecres a Catalunya.

08:59 Jordi Turull: "No estem preocupats per possibles detencions al Govern, però sí pels ciutadans que pateixen escorcolls". El portaveu del Govern ha explicat a Catalunya Ràdio que l'executiu està "pendent" de garantir assistència jurídica als detinguts, vuit dels quals continuen encara retinguts.

08:32 Els líders de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, han cridat a "la mobilització permanent" des d'aquest dijous a favor del referèndum i en contra de les actuacions per impedir-ho. Pujats a un cotxe de la Guàrdia Civil davant la conselleria d'Economia, han demanat poc abans de la mitjanit que la mobilització comenci dijous a les 12 davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a l'Arc de Triomf de Barcelona, i han recomanat anar-hi amb "tendes de campanya".

08:30 Puigdemont denuncia que Catalunya viu "un estat d'excepció de facto" en una entrevista a France 24. El president remarca que el govern espanyol ha fet els escorcolls i detencions sense un decret.

08:09 PORTADES La premsa espanyola celebra el macrooperatiu policial contra l'1-O. El referèndum continua ocupant les portades dels principals diaris de paper espanyols i catalans.



07:46 Un jutjat de Martorell considera que la detenció de tres dels 16 alts càrrecs arrestats per la Guàrdia Civil s'ajustava a la legalitat. A Barcelona, tres detinguts també van sol·licitar que es revisés la detenció amb el procediment d'habeas corpus i el jutge encara ha de resoldre.

07:44 Tots els tentacles de l'Estat, contra el referèndum, per Pep Martí. Els noms propis clau dels engranatges del poder espanyol: de l'Advocacia de l'Estat als serveis d'intel·ligència passant pel poder judicial i les forces de seguretat, abocats a reprimir la voluntat de votar.

07:35 Ja no queden agents de la Guàrdia Civil a la conselleria d'Economia, després d'una nit molt llarga.

07:30 FOTOS d'Adrià Costa. Així han quedat els cotxes de la Guàrdia Civil a la seu d'Economia. Els vehicles de la benemèrita estan inutilitzables.

07:27 Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio: "La ràdio pública, a l'alçada. Gran dia de ràdio i espectaculars consums digitals. Bona feina dels professionals de Catalunya Ràdio".

07:07 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. 21 de setembre: al carrer fins a l'1-O. No podem descartar vagues generals ni jornades de gran tensió. El Govern i la base sobiranista intenten salvar el referèndum i, si no el poden fer, s'obren escenaris de gestió més complexa. També són notícia el paper galdós dels Mossos, el dinar de Junqueras, l'Estatut de Núria i l'oportú Francesc Macià.

07:00 La Guàrdia Civil surt d'Economia amb l'ajuda dels Mossos després de 20 hores a la conselleria. Agents dels antiavalots de la policia catalana acompanyen fins al darrer moment la Guàrdia Civil a les dependències de la Generalitat a la Rambla de Catalunya.

06:31 Les entitats sobiranistes convoquen una concentració a l'Arc de Triomf de Barcelona, avui a les 12 del migdia.

06:31 "Hem pres el carrer perquè som lliures: no suspendran la democràcia ni la llibertat a Catalunya! Demà a les 12 h tothom a l'Arc de Triomf", diu Jordi Cuixart, president d'Òmnium.

06:02 Situació tranquil·la, a hores d'ara, a la conselleria d'Economia. Hi ha encara una vintena de manifestants i queden una quinzena d'agents de la Guàrdia Civil a dins l'edifici, que continuen l'escorcoll. Els primers agents de la benemèrita han sortit amb el suport dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra i s'ha produït petits incidents, tot i que sense massa transcendència.

Els agents de la Guàrdia Civil no poden utilitzar els seus vehicles, ja que han quedat totalment inutilitzats a causa de les destrosses que hi han fet els manifestants.

05:58 Així han quedat els cotxes de la Guàrdia Civil i el carrer a la seu de la conselleria d'Economia. Foto d'aquest matí.

Estat del carrer i dels cotxes de la Guàrdia Civil, a l'exterior de la seu d'Economia Foto: Adrià Costa El carrer a l'exterior de la conselleria d'Economia Foto: Adrià Costa

02:12 Segueixen sortint treballadors de la seu d'Economia. Fonts del departament assenyalen que la Guàrdia Civil encara és a la conselleria.

01:58 Una ambulància dels serveis mèdics s'han endut una persona ferida durant la càrrega dels Mossos. Ha pogut entrar al vehicle pel seu propi peu.

01:56 Manifestants situats davant de la seu d'Economia denuncien càrregues policials dels Mossos d'Esquadra.

01:56 Mentre la Brimo segueix al carrer, els serveis de neteja passen per Gran Via.