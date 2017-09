​De Guindos s'obre ara a negociar el pacte fiscal que va negar a Mas

El ministre d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos Foto: ACN

El ministre espanyol d'Economia, Luis de Guindos, s'ha mostrat disposat a negociar el pacte fiscal que l'Estat va negar a Artur Mas el setembre de 2012. En una entrevista al Financial Times , de Guindos detalla que "l'any 2012 estàvem enmig de la crisi i el nostre objectiu era evitar el rescat bancari".Ara, en canvi, el ministre creu que "la situació ha canviat, tenim més espai fiscal, hi ha una recuperació, i això obre noves oportunitats per discutir-ho", ha dit. "Un cop s'aparquin els plans independentistes, podem parlar", ha assegurat el ministre, que ha insistit que el diàleg ha de ser sempre en el marc de la Constitució."Catalunya ja té un gran nivell d'autonomia, però podem parlar una reforma del sistema de finançament i altres aspectes", ha destacat de Guindos. El Financial Times assegura que l'estratègia del govern espanyol es basa en el "carrot and stick", és a dir, a posar a l'independentisme una pastanaga lligada a un pal perquè continuï caminant sense assolir mai res. El diari també alerta que durant les pròximes setmanes es pot produir una escalada en la crisi política i constitucional si la situació no es porta adequadament.

