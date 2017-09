Són irregulars les detencions? Cinc claus que qüestionen l'ofensiva judicial contra l'1-O

Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, a la seu d'Economia Foto: Oriol March Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, a la seu d'Economia Foto: Oriol March

La macroperació de la Guàrdia Civil d'aquest dimecres contra el referèndum es va dur a terme amb diverses irregularitats. Així ho han afirmat fonts de la defensa d'un dels detinguts, que han manifestat que al llarg de la investigació que està en mans del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona -pilotat pel jutge Juan Antonio Ramírez Suñer- hi ha hagut una "suspensió de facto de les garanties" d'un estat de dret amb l'objectiu d'aturar l'1-O.En total, l'institut armat va detenir 15 alts càrrecs del Govern i va dur a terme 47 escorcolls en cases particulars i institucions de la Generalitat. Tres ja han estat posats en llibertat després de negar-se a declarar, i la resta encara estan retinguts entre la caserna de Travessera de Gràcia i la de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). Aquestes són cinc claus que permeten qüestionar els arrestos duts a terme per la Guàrdia Civil:Set dels detinguts van sol·licitar el procediment d'habeas corpus als jutjats de Barcelona per analitzar la legalitat de les detencions. Tres ja han estat desestimats mentre que la defensa del secretari general d'Economia, Josep María Jové, va recusar el jutge que havia de pronunciar-se sobre el seu arrest.En aquest cas, es va plantejar la primera situació qüestionable des del punt de vista jurídic. L'habeas corpus implica que un jutge independent es pronunciï sobre la legalitat d'una detenció. Qui hauria d'haver decidit era el jutjat d'instrucció 29 de Barcelona en funcions de guàrdia, però el seu titular no estava disponible i es va traslladar la responsabilitat al jutjat d'instrucció 13, precisament qui va engegar el dubtós operatiu de la Guàrdia Civil i es va plantejar la recusació.Fonts de la defensa apunten que, d'acord amb la llei, l'encarregat de substituir el jutge d'instrucció 13 és el titular del jutjat d'instrucció 12. Tanmateix, la substitució la va fer el jutjat d'instrucció 30. Aquesta circumstància podria ser contraria al dret fonamental al jutge predeterminat per la llei, assenyalen les mateixes fonts.La investigació del jutjat d'instrucció 13 ha estat hermètica i, de fet, no està clar qui va ordenar les detencions. La causa està sota secret de sumari des que el jutge va acceptar a tràmit la querella del partit d'ultradreta VOX contra Santi Vidal per les revelacions sobre el procés . Aquesta circumstància ha permès a l'instructor amagar els fonaments de la seva investigació contra els preparatius del referèndum. La defensa, però, van recórrer el secret de sumari fa dos mesos, quan la Guàrdia Civil va citar a declarar el juliol alts càrrecs i polítics sobiranistes a la caserna de la Travessera de Gràcia. El recurs encara no s'ha enviat a l'Audiència de Barcelona i segueix pendent de ser resolt a menys de deu dies de l'1-O.El titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona també ha evitat revelar les seves intencions més enllà del secret de sumari. En una interlocutòria de juliol va descartar la autoinculpació de la CUP assegurant que la seva investigació "no té per objecte l'organització política ni la convocatòria d'un referèndum". Malgrat tot, recentment s'ha referit a un dels detinguts com a persona responsable de "gestionar elements fonamentals del referèndum". Què investiga, doncs?Les defenses també estan tenint dificultats per poder assistir als seus clients. La Guàrdia Civil no va comunicar les detencions de dimecres al Col·legi d'Advocats de Barcelona, cosa que va suposar que alguns lletrats tardessin hores a localitzar els seus clients. I els agents de la benemèrita van accedir a alguns dels dispositius dels detinguts, com els mòbils, sense la presència dels advocats.La causa en mans del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, a més a més, podria xocar amb les diligències que la Fiscalia té obertes contra el referèndum -amb citacions a centenars d'alcaldes- i la investigació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el Govern. En aquest últim cas, la magistrada instructora del TSJC podria sol·licitar la competència de la investigació, però de moment no ho fa.Tampoc queda clar de què s'acusa als detinguts. El TSJC va fer un comunicat on assegurava que tenien la condició d'investigats per uns delictes de desobediència, prevaricació i malversació -que pot implicar penes de presó. Tot i això, la Guàrdia Civil atribueix a alguns dels arrestats el delicte de sedició, que pot suposar una pena de fins a 15 anys de presó.

