VÍDEO «Botiflera!»: així protesta una dona contra una guàrdia civil arrencant cartells

El sargento de la guardia civil intentant detenir un independentista a Valls per engaxar cartells del Sí a la caserna #MAMBO pic.twitter.com/ERGZwVMcTj — NaKi #MAMBO (@NaKiSeRGi) 21 de setembre de 2017

Un jove es trobava aquest dimecres al vespre intentant enganxar cartells a la caserna de la Guàrdia Civil de Valls quan, de sobte, un agent del cos armat surt de l'edifici i l'intenta detenir empenyent-lo cap a l'interior. Tot i això, la pressió que fan els testimonis que hi ha a prop, el fan desdir, però s'hi s'acaba encarant.És llavors quan una agent de la Guàrdia Civil ajuda al seu company a retirar les desenes de cartells que els vallencs ja havien col·locat als murs de la caserna. Al crit de "botiflers" o "renegats", els dos agents acaben per treure els pòsters promocionals del referèndum. "No us els acabareu pas els paperets", els alerten.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)