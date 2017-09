OPINIÓ «El principi de la fi», per Josep-Lluís Carod-Rovira

10:30

Cartells al comerç dels pares d'Albert Rivera. Foto: C's

El comerç dels pares d'Albert Rivera a Granollers ha estat objecte de pintades. També hi han penjat cartells. "Els colpistes ja no només es conformen amb assetjar els diputats, la Guàrdia Civil, els regidors o els funcionaris, sinó que també als seus fills i familiars. No ens callaran, els demòcrates i l'Estat de dret som més forts", ha assegurat Rivera.