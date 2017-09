VÍDEO Buenafuente «perd el somriure» davant la situació política a Catalunya

#LateMotiv273. A veces hace falta ponerse un poco serio para poder seguir riendo el resto del tiempo. pic.twitter.com/4G7yRRNnMz — Late Motiv #0 (@LateMotivCero) 20 de setembre de 2017

Un día jodido=una noche sincera https://t.co/wZrlEpAy6R — Andreu Buenafuente (@Buenafuente) 20 de setembre de 2017

Andreu Buenafuente va voler iniciar aquest dimecres el seu programa al canal #0 amb un monòleg en el qual es va referir a la situació que es va viure durant tot el dia a Barcelona i a Catalunya en general . L'humorista va deixar clar, en un començament del show molt diferent de l'habitual, que no li troba "cap gràcia" a la situació, i va deixar anar que "a vegades fa falta posar-se una mica seriós per poder seguir rient la resta del temps".En aquesta línia, i en to preocupat, va destacar sobre les mobilitzacions a Catalunya que "milers i milers de persones han tornat a sortir al carrer després de les detencions" i que "el que abans era un conflicte polític i pesat, ara és un conflicte social". D'altra banda, Buenafuente pensa que s'ha arribat fins a la situació actual per "no escoltar, no parlar i no respectar, per les dues bandes". El fundador del Terrat es queixava sobre que els governs català i espanyol "no es parlen ni s'entenen" i per aquest motiu "tots patim"."Em nego a pensar que això no té solució", expressava el presentador de Late Motiv."S'hi ha de posar ganes, treure força i posar política", proposava, i argumentava que aquesta paraula, "política", està "molt gastada últimament".Buenafuente va voler compartir el vídeo del seu monòleg amb una piulada que deia "un dia seriós=una nit sincera".

